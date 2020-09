Stânga rămâne divizată. PSD refuză alianța cu Pro România la parlamentare!

Marcel Ciolacu a susţinut marţi o conferinţă de presă după Consiliul Politic Naţional, prilej cu care a atacat din nou guvernarea PNL, despre care spune că comis o ilegalitate când a făcut alocările către autorităţile locale prin Hotărâre de Guvern.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a făcut acuzații grave la adresa Guvernului PNL într-o conferinţă de presă. „O echilibrare corecta, transpartinica, catre autoritatile locale, deoarece prin HG emis de Orban a avut grija intai de mita electorala, alocand primarilor cumparati de la PSD 60 de milioane de lei, iar la primariile resedinta de judet, nicio primarie PSD nu a primit niciun ban.

Este prima oara in Romania cand s-a intamplat asa ceva. Vom vedea in baza caror documente s-a emis aceasta HG de catre ministrul Grinda. Vom ataca aceasta HG in contenciosul administrativ si speram ca justitia sa faca dreptate.

Daca un ministru al PSD ar fi facut acest lucru, ar fi fost arestat in timpul sedintei de guvern. Este inadmisibil si ilegal ce a facut acest guvern”, a spus Ciolacu.

„Am discutat cu colegii mei si am luat hotararea ca PSD sa mearga singur la alegerile parlamentare. A contat foarte mult faptul ca nu am avut nicio alianta la alegerile locale, fiind adversari politici atat cu Pro Romania, cat si cu ALDE si PP-USL. Este o decizie clara si vom incerca sa discutam cu ceilalti lideri politici despre aliante post electorale, locale, pentru a creiona viitoare majoritati.