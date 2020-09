Minciuni, minciuni, dar până când? Dan Cristian Popescu desființează “propaganda electorală” marca USR-Radu Mihaiu din sectorul 2!

Manipulare. Dezinformare. Minciuni. Acestea sunt reperele campaniei electorale a candidatului PNL-USR-PLUS la Primăria Sectorului 2, Radu Mihaiu. Cutiile poștale, parbrizele mașinilor din cartierele sectorului 2 au fost invadate de pliantele, diversiunile și promisiunile electorale ale anonimului Radu Mihaiu. Candidatul de care nu a auzit nimeni în sectorul 2, dar care are singurul merit că este prieten cu (încă) liderul USR, Dan Barna. Așa că Radu Mihaiu și-a focusat campania denigratoare pe viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, candidatul susținut de PSD la Primăria din același sector. În timp ce Popescu a demarat o campanie curată, pozitivă, bazată pe proiecte, o campanie pe care locuitorii sectorului 2 o pot înțelege, Radu Mihaiu a inundat sectorul cu materiale de propaganda mincinoasă. Este rușinos, domnule Radu Mihaiu, să încerci să obții votul proferând dezinformări crase la adresa contracandidaților tăi! Știm că teama de Dan Cristian Popescu este uriașă. Știm că această candidatură v-a stricat calculele, și a ruinat cârdășia electorală PNL-USR-PLUS de la nivelul Capitalei, dar, din păcate, pentru dvs., ziua de 27 septembrie va reprezenta un dublu eșec. Nu numai pentru Radu Mihaiu, dar și pentru prietenul Dan Barna care va deconta costul eșecului USR-PLUS la București. Și nu numai București.

De ce a preferat să dezinformeze Radu Mihaiu? Pentru că știe că argumentele lipsesc în cazul său. Că Dan Cristian Popescu chiar a schimbat, deși a fost doar viceprimar, multe în sectorul 2. Multe școli și licee din sectorul 2 au fost modernizate la cele mai înalte standarde, parcurile arată altfel, astăzi, după patru ani de mandat, transparența decizională nu a rămas, așa cum poate își doreau unii, la stadiul de promisiune, curățenia în sector este vizibilă și pentru că Popescu a majorat semnificativ amenzile, taxa pe gunoi este aproape zero, polițiștii locali au fost scoși în stradă, iar locurile de parcare s-au majorat și au fost modernizate. Plus multe, multe realizări pe care, dacă ați fi cunoscut sectorul 2, le-ați fi apreciat…

De altfel, reacția viceprimarului Dan Cristian Popescu nu face decât să demonteze punctual minciunile în jurul cărora și-a clădit Radu Mihaiu campanie…

“Știți ce este cel mai neplăcut pentru mine? Faptul că am vrut să avem o campanie pozitivă, curată, bazată pe proiecte și pe care oamenii să o înțeleagă. Mi-am dorit ca locuitorii sectorului 2 să știe că sunt singurii care contează și că pentru ei ne aflăm cu toții în această cursă.

Dar minciunile și atacurile contracandidaților mei mă pun în situația, deloc confortabilă pentru mine, să ies public și să demontez toate dezinformările și minciunile.

Candidatul USR PLUS la Primăria sectorului 2 mă acuză că mint și că taxa zero la gunoi va fi scoasă de anul viitor. Doar că, în aceeași intervenție, candidatul USR PLUS spune că dacă ajunge primar, o va desființa chiar el. Ce desființați, domnule candidat, dacă taxa va dispărea acum, așa cum susțineți? Această afirmație face parte dintr-un șir lung de inepții și aberații pe care candidatul USR PLUS le susține.

Într-un material de propagandă electorală, candidatul USR PLUS înșiră o serie de minciuni, printre care: în sectorul 2 avem doar 4 grădinițe. Adevărul este că avem 20 de grădinițe și încă 4 urmează să se construiască. Mai departe, contracandidatul meu se laudă că va face tariful la gunoi rezonabil. Mai rezonabil decât 0,99 lei/an de persoană nu are cum să-l facă. În schimb, îi va pune pe locuitorii sectorului 2 să plătească la fel ca înainte.

Se laudă contracandidatul meu că va reamenaja Parcul Sticlăriei, dar uită să spună că proiectul există, este al meu și este blocat de USR! Pentru că un consilier general USR are un interes direct, prin ONG-ul pe care îl deține, să stopeze amenajarea și modernizarea parcului.

De asemenea, candidatul USR PLUS anunță că va da populației credite garantate de primărie, pentru proiecte de consolidare private. Dânsul nu știe, însă, că acest lucru e imposibil, pentru că Primăria nu este bancă, IFN sau orice altă instituție de creditare.

Pe 27 septembrie votați în cunoștință de cauză! #Aca2ă oamenii contează!”, a punctat pe pagina sa de Facebook Dan Cristian Popescu.