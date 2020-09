Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja: „E timpul noului Bucuresti. Sectorul 1 trebuie sa fie numărul 1. Si va fi!”

27 septembrie este ziua scadentei pentru coruptele administratiile pesediste de la Primaria Capitalei si primariile de sector. Iar „primarul invizibil” al sectorului 1, Daniel Tudorache, nu va face nota discordanta. Ziua scadentei, va veni si in cazul sau, pentru incompetenta, pentru iresponsabilitate, pentru sifonarea bugetului Primariei, pentru strazile (inca) neasfaltate din sector, pentru toate promisiunile neonorate in ultimii patru ani, pentru tot dispretul cu care au fost tratate sutele de mii de locuitori din acest sector abandonati in „mainile” unor gasti politico-financiare de o rapacitate extrema. Pentru toate acestea, locuitorii din sectorul 1 vor administra, duminica, lectia cuvenita (si) imposturii din spatele toxicei administratii PSD-Tudorache.

„AMR 5 zile. Doar 5 zile pana când bucureștenii le vor da celor care si-au bătut joc de ei in ultimii 4 ani cea mai dura lecție. Sa fie ultimele 5 zile ale incompetentei, corupției si imposturii la Primăria Generala si la primăriile de sector.

Astazi am vorbit cu câteva zeci de bucureșteni. Fara excepție, toti merg duminica asta la vot. Toti vor ALTCEVA de la acest oraș. Toti stiu ca putem mult mai mult.

E timpul noului Bucuresti. Ne vedem in strada! Zi de zi, strada cu strada. Sectorul 1 trebuie sa fie numărul 1. Si va fi!”, a precizat marti seara, pe pagina sa de Facebook, liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja