Scandalul PNL-PSD pe tema dublării alocațiilor copiilor continuă!

Dublarea alocațiilor ar putea fi amânată. Guvernul are încă o pârghie pentru a amâna dublarea care ar putea pune presiune pe buget.

Alocațiile copiilor trebuie dublate. Este decizia Curții Constituționale, după ce Guvernul a făcut o sesizare în urma legii adoptate de Parlament. Premierul Ludovic Orban a anunțat însă, că alocațiile vor crește etapizat, așa cum s-a stabilit inițial. Și fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a spus la Realitatea PLUS că liberalii mai au instrumente pentru a întâzia creșterea acestor indemnizații.

Premierul atrage atenția că o dublare a alocațiilor ar afecta grav economia românească. Guvernul promite că va crește cuantumul acestora în cinci etape.

„Dublarea alocatiilor presupune un efort bugetar de 7 miliarde de lei pe an. PNL va dubla alocatiile, dar asa cum am hotarat in 5 trepte. Ultima etapa va fi in 2022. In functie de motivare vom decide ce avem de facut. Acuz PSD de criminalitate economica. Vrea sa distruga economia romaneasca, vrea sa opreasca procesul de revenire economica, provocand consecinte dramatice pentru Romania”, a declarat Ludovic Orban.

Social-democrații au reacționat imediat la decizia Curții Constituționale. PSD transmite, pe pagina sa Facebook, că legea trebuie respectată și alocațiile trebuie dublate imediat. De partea cealaltă, liberalii mai au un instrument la îndemână pentru a întârzia această măsură. Potrivit legii, președintele României poate retrimite legea înapoi în Parlament.

„Presedintele, incepand de astazi are 10 zile la dispozitie sa promulge legea sau sa ceara camerelor reexaminarea ei sau sa faca o noua sesizare de neconstitutionalitate, dar pe alte motive fata de cele care au fost facute”, a subliniat Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curții Constituționale

Inițial, legea prevedea dublarea alocațiilor de la 1 septembrie. Guvernul a dat o ordonanță de urgență pentru a face creșterea etapizat, deoarece nu există bani la buget. Astfel, acestea au crescut de la 1 septembrie cu 20% și urmau să se majoreze treptat, până în 2022. În prezent copiii cu vârsta de până la doi ani și cei cu dizabilități primesc 369 de lei, în timp de copiii cu vârsta între doi și 18 ani primesc 185 de lei.