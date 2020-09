Candidatul independent, Octavian Bădescu, după anunțarea exit-poll-urilor: „Mulțumesc tuturor pentru susținere și fiți siguri că nu a fost un vot irosit!”

După anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor din Capitală, care au confirmat victoria lui Nicușor Dan, candidatul independent, Octavian Bădescu, a făcut precizările necesare:

„Rezultatul e destul de clar.

In conditiile in care primele 3 pozitii au obtinut cam 95%, conform prezentei mediatice preliminare, urmeaza sa mai vedem cat au obtinut ceilalti candidati si numarul exact de voturi obtinut.

In functie de rezultatul exact, numarul de voturi si locul in clasament, dupa numaratoarea de la BEC voi vedea forma in care e oportun sa continui implicarea in aceasta zona.

A fost o experienta istovitoare, din care am invatat multe. O competitie incorecta si viciata de foarte multe aspecte, pe care am avut ocazia sa le resimt pe propria-mi piele.

Mi-am facut si aceasta datorie fata de comunitate, am oferit o alternativa. Am facut tot ceea ce a depins de mine, insa pe un context corect arhitecturat din perspectiva etica se pare ca e imposibil sa ai rezultate in astfel de competitii, daca participi cu resurse in valoare mai mica de 10 milioane de euro, obtinuti din taxele si impozitele cetatenilor si nu numai. Nu le-am avut si nu mi s-ar parea normal sa le am.

Si nu e numai o chestiune de bani investiti, ci e necesara o combinatie de factori, iar cred ca rezultatul se datoreaza implicit si faptului ca sunt un om liber si independent, din toate punctele de vedere.

Statul insa e unul capturat.

Temele abordate de catre mine in campanie raman valide, sper ca am contribuit un pic la expunerea lor catre bucurestenii interesati de ele si tare mi-e teama ca acele cauze care genereaza efectele negative resimtite de catre bucuresteni nu se vor rezolva si peste 4 ani se va vorbi despre aceleasi lucruri. Ca si pana acum.

Multumesc tuturor pentru sustinere si fiti siguri ca nu a fost un vot irosit!”, a precizat Octavian Bădescu.