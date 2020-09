Lia Olguța Vasilescu câștigă, din nou, Primăria Craiovei

Lia Olguţa Vasilescu, fostul ministru al Muncii, a reuşit să obţină un nou mandat de primar al municipiului Craiova, potrivit rezultatelor parţiale prezentate de CURS-AVANGARDE în exit-poll-ul pentru alegerile locale din Craiova.

Olguţa Vasilescu se întoarce în funcţia de primar al Craiovei. A reuşit să o învingă candidatul PNL cu o diferenţă de peste 5%.

„Nu aş spune că suntem înfrânţi (n.r. – cei de la PSD) pentru că noi am reuşit să recâştigăm Craiova după ce ultimele două dăţi, atât la europarlamentare, cât şi la prezidenţiale am pierdut.

De data aceasta suntem pe primul loc şi la Consiliul Local şi la Consiliul Judeţean şi la primar şi la preşedintele Consiliului Judeţean. Colegul meu, Cosmin Vasile, este deja cu mandatul în buzunar”, a declarat Olguţa Vasilescu la Antena 3.

Cum comentează rezultatele din Capitală

„Cred că o să trebuiască să îl punem pe domnul Dâncu să ne vorbească de ce a pierdut PSD-ul. Pentru mine era previzibil să pierd câteva procente la Craiova pentru că mi s-a reproşat foarte mult în această campanie electorală faptul că în 2016, după ce am câştigat alegerile cu 60%, am preferat să plec în Parlament. Este adevărat că, între timp, am reuşit să câştigăm pentru Craiova drumul expres Piteşti-Craiova, ca să nu vorbesc despre realizările mele de ministru. Dar a contat foarte mult pentru alegători şi această greşeală nu am de gând să o mai repet. În următorii patru ani voi rămâne primarul Craiovei”, a declarat Olguţa Vasilescu în direct la Antena 3.

EXIT POLL 2020 Primăria Craiova

1. Vasilescu Lia-Olguţa, Partidul Social Democrat 34.5%

2. Giugea Nicolae, Partidul Național Liberal 29.0%

3. Solomon Antonie, Partidul Ecologist Român 17.6%