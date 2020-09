Europarlamentarul Maria Grapini: „Funcționarea statului de drept trebuie măsurată la fel, în toate statele membre, pentru a nu exista un dublu standard!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a precizat, la Radio Timișoara, că „funcționarea statului de drept trebuie definită exact și trebuie măsurată la fel, în toate statele membre, pentru a nu exista un dublu standard”.

„În comisia LIBE ( Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne), al cărei membru sunt, am avut, săptămâna trecută, o dezbatere importantă, în prezența ministrului justiției din Germania, pe tema funcționării pieței interne și a drepturilor cetățenilor. Reamintesc, în context, că Germania deține președinția Uniunii Europene, până în decembrie. Ministrul pentru justiție și protecția consumatorului din Germania a prezentat, în sinteză, viziunea Germaniei, în calitate de președinte al UE, dar și constatând că, în această perioadă, din cauza pandemiei, în statele membre, au avut loc restricții ale drepturilor și libertăților cetățenilor. Ca atare, președinția Germaniei se gândește să propună atât Comisiei Europene, cât și Parlamentului European, cum să se permită redresarea economică dar, în același timp, să existe un spațiu solid pentru libertate, securitate și justiție în UE pentru că, după cum știm, tratatul nu s-a modificat și, chiar în vreme de criză, trebuie să se permită cetățenilor să aibă dreptul la justiție, la educație, la sănătate. Mai mult, este foarte importantă încrederea cetățenilor în instituțiile europene și în cele naționale”, a spus europarlamentarul umanist.

„Ministrul german a amintit, de altfel, ceea ce am spus și eu, că depinde foarte mult de ce și-au asumat statele membre în acest context dificil și cum au explicat cetățenilor de ce un anumit drept a fost limitat. Președinția Germaniei sprijină Comisia în crearea unui mecanism referitor la statul de drept, care să abordeze situația unitar, în toate statele membre, în ceea ce privește, spre exemplu, statul de drept, subiect care va fi discutat în aceste luni care au mai rămas din președinția germană. Germania dorește, până la finele anului, să lase un punct de vedere privind funcționarea statului de drept, pentru a nu se ajunge la divizarea Europei. Este o temă la care eu țin foarte mult. Am luat, de altfel, de foarte multe ori, cuvântul, în acest sens, și am explicat că funcționarea statului de drept trebuie definită exact și trebuie măsurată la fel, în toate statele membre, pentru a nu exista un dublu standard”, a adăugat Maria Grapini.

“Implicarea Parlamentului European în acest raport este importantă, noi urmând a avea dezbateri cu președinția germană și, personal, voi ține cont, în calitate de membru al Comisiei LIBE, să nu existe ambiguități și să existe un tratament egal în privința celor 27 de state membre. Ceea ce a mai subliniat ministrul german a fost că, în toate statele membre, s-au pus restricții la drepturile și libertățile fundamentale și, din păcate, nu peste tot proporționale. Aici, atrag atenția că și România, și o spun cu regret, nu a respectat proporționalitatea în aplicarea unor măsuri restrictive, în evitarea extinderii îmbolnăvirilor. Și sunt exemplele pe care le știm cu toții, și anume, lipsa de acces la spitale, o bună perioadă de timp, a bolnavilor cronici sau închiderea în casă a persoanelor peste 65 de ani”, a completat europarlamentarul Grapini.

„Sper ca România să țină cont de ceea ce se discută și se decide la nivel european, să reglementeze transparent și să asigure respectarea drepturilor cetățenilor”, a conchis Maria Grapini.