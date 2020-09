Robert Negoiță, un nou atac la adresa Gabrielei Firea: Nu știe să piardă!

Robert Negoiţă continuă atacurile la adresa Gabrielei Firea. După ce fostul primar al Capitalei a spus că nu poate negocia cu „teroriști și asasini”, primarul sectorului 3 a declarat că nu a terorizat pe cineva, dar că a văzut oameni terorizați în trafic, terorizați de lipsa apei calde, că nu aveau lumină noaptea pe străzi sau că erau terorizați de țânțari.

„Eu cred că teroriști sunt cei care ne terorizează, eu nu cred că am terorizat pe cineva, am văzut oameni terorizați în trafic, oameni terorizați când făceau baie cu apă rece că nu aveau apă caldă, am văzut oameni terorizați că nu aveau lumină noaptea, ca pe vremea lui Ceaușescu, am văzut oameni terorizați de țânțari. Oameni terorizați că s-au făcut pasaje și poduri și că circulăm bine în timp ce realitatea este alta, am văzut multe minciuni în campanie, cred că aceștia sunt adevărații teroriști”, a spus Robert Negoiță, la Digi24.

Întrebat de ce a fost atacat de Gabriela Firea, el a răspuns: „Prima lecție la schi este să înveți să cazi, doamna Firea nu știe să piardă, e cel mai mare adversar al ei”.

„Am încercat să fac echipă cu doamna Firea o perioadă și după m-am retras, mi-am văzut de treaba mea și la alegeri nu am vrut să o susțin și de asta e și supărată, pentru bucureșteni nu este bine să continue cu doamna Firea, personal o respect, e un foarte bun comunicator, dar nu are legătură cu primăria nici după un mandat”, a completat primarul ales al sectorului 3.

Robert Negoiţă a mai spus că a fost nevoit să aștepte un an de zile pentru aviz, pentru un pod finalizat în câteva luni, și că „nu auzea nimic, vorbeam singur”.

Primarul sectorului 3 exclude varianta să se întoarcă în PSD, însă, întrebat dacă s-ar întoarce în cazul în care nu ar mai fi în partid Gabriela Firea, el a avut un lung moment de pauză, după care a răspuns: „Nu iau în calcul așa ceva, niciodată să nu zici niciodată”.

„Este de neconceput această varianta, cum am putea să fim în aceeași organizație, avem strategii de viață diferite. Nu vom fi în același partid, nu am ce să caut în aceeași echipa cu Firea, am zis că nu mă întorc”, a mai spus el.

„Eu sunt de acord cu unitatea cât să avem proiect comun. O administrație dezastruoasă, nu o să mă unesc niciodată cu așa ceva. Dacă avem obiective în care credem, dar atâta vreme cât să susținem o persoană incompetentă într-o funcție nu este un argument să ne unim pentru așa ceva”, a mai spus Negoiță.

Întrebat cum va colabora cu Nicușor Dan, el a răspuns: „Sper bine, din partea mea toată deschiderea”.