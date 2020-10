Caricaturistul oltean, Gogu Neagoe, a împlinit duminică 44 de ani

Pictorul şi caricaturistul, Gogu Neagoe în vârstă de 44 de ani a participat de curând la un eveniment caritabil, donând pentru o cauză nobilă. Îl admirăm şi îl felicităm pentru talentul său, pentru disponibilitatea de a ajuta şi mai ales pentru generozitate.

Menţionăm că evenimentul caritabil s-a bucurat de prezenţa caricaturistului Gogu Neagoe, care a realizat nu mai puţin de 246 de portrete participanţilor la crosul pentru viaţa „Hope Run for Alexandra”.

Suma colectată de la beneficiarii caricaturilor a fost donată integral pentru ajutorarea poliţistei de la Brigada Rutieră din Bucureşti. Gogu Neagoe este membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România din 2006, iar din anul 2008 este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice din Germania UNESCO. A participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale de pictură şi caricatura, iar lucrările sale se află în colecţii particulare din România şi din străinătate.Caricaturistul oltean este invitat de onoare an de an la festivaluri de forlclor din România cum ar fi La Festivalul „Căluşul Românesc” de la Slatina, o tradiție de 21 de ani , Festivalul Național de Folclor Cântece Oltului, Călimănești, județul Vâlcea și este organizat de peste 51 de ani, în luna august de Sfânta Maria , Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii și Tineret Peştişorul de Aur – Tulcea Are loc la începutul luna august , Organizează salonul de caricaturi la Festivalul Naţional de Caricatură şi Umor “Oltenii şi restu’ lumii” Slatina, județul Olt .

Caricaturile artistului sunt expuse în muzee de artă din Australia, SUA, Los Angeles, Iran, Franţa, Italia, Germania, China, Japonia, Bulgaria, Belgia, Grecia. În 2013, artistul a donat 4 lucrări pictate în valoare de 15.000 de euro, la un eveniment caritabil, pentru copiii cu probleme de sănătate şi săraci. De asemenea, a mai participat, fără onorariu, la multe evenimente caritabile de sanatate pentru femei cu probleme de cancer din judetul Olt, realizând caricaturi pentru invitaţi, iar sumele colectate din caricaturi au fost donate integral pentru susţinerea unor proiecte cancer mamar , precum cel din 2015.„Rotary susţine lupta împotriva neoplasmului mamar – Screening gratuit prin mamografie pentru femei din mediul rural, judetul Olt”. Gogu Neagoe este solicitat în multe cazuri pentru a realiza portrete-robot de către polițiști și procurori, dat fiind talentul său de a desena după o descriere fie aceasta oricât de sumare.