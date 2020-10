Liberalul Sebastian Burduja: “2016 nu se va repeta. Iar cei care și-au bătut joc de acest popor vor primi ceea ce merită!”

Scrutinul din 6 decembrie este crucial pentru viitorul României. În ciuda semnalului clar dat de cetățenii acestei țări, revoltați de disprețul, incompetența și corupția guvernărilor pesediste, la alegerile europarlamentare, prezidențiale și locale -fără un masiv vot anti-PSD pe 6 decembrie, fără eliberarea Parlamentului de gașca pesedistă și aliații săi în ale imposturii, ALDE și Pro România- România nu va merge în direcția dorită de fiecare dintre noi.

Votul dat la alegerile parlamentare este, până la urmă, un vot în favoarea modernizării României. Sintagma “oameni potriviți la locul potrivit” devine mai importantă decât oricând. Pentru că un parteneriat eficient Guvern-Parlament-Presedinție reprezintă, până la urmă, cheia reformării României.

Am dubii mari că românii, în marea lor majoritate, vor uita abuzurile guvernărilor Dragnea și atacurile deșănțate la adresa sistemului judiciar, disprețul lui Iordache, Nicolicea, Șerban Nicolae sau Codrin Ștefănescu la adresa instituțiilor statului, modul pervers în care au fost umiliți, gazați și bătuți pe 10 august…

De altfel, scrutinul din decembrie va reprezenta lovitura de grație dată unui partid toxic care se amăgește că principiul “lupul își schimbă parul, dar năravul ba” îl va scăpa de judecata votului popular…

Liderul liberalilor din sectorul 1, Sebastian Burduja, a vorbit despre importanța votului la parlamentare, precizând că România merită cel mai bun guvern posibil. „Eu sunt convins că nu uităm nici 10 august, nici OUG 13, nici nesfârșitul șir de orori al dictaturii parlamentare roșii, până în ziua de azi”, a precizat Burduja.

“Sunt convins de un lucru: România este in fața celei mai mari șanse de dezvoltare din ultimii 30 de ani. Zecile de miliarde de euro din fonduri europene in perioada 2021-2027 sunt o fereastra de oportunitate larg deschisă (si, probabil, irepetabilă).

Totul depinde de un principiu simplu: oameni potriviți la locul potrivit. Se vede asta si la Oradea, si la Sibiu, si la Reșița. Si in alte locuri unde primarii liberali au făcut treaba pentru ca se pricep la administrație si tin la comunitățile lor. E simplu. Comparația cu orașe mult mai bogate gen Bucuresti, Constanta sau Craiova spune totul.

Putini credeau acum un an si jumătate, in plină epoca D…a (nu merita amintit numele individului), ca România se va însănătoși…si, cu toata pandemia, am reușit sa începem sa ne vindecam.

Am câștigat europarlamentarele, prezidențialele si localele. Cine? Noi, cetățenii acestei tari. Nu pentru putere de dragul puterii, ci pentru puterea de a schimba in bine România.

Unii cred ca românii au memoria scurta. Dar eu sunt convins ca nu uitam nici 10 august, nici OUG 13, nici nesfârșitul șir de orori al dictaturii parlamentare roșii, pana in ziua de azi. Mai avem așadar un pas, pe 6 decembrie, cel mai important: alegerile parlamentare si viitoarea guvernare.

In cel mai important moment din istoria postdecembristă a României, România merita cel mai bun guvern posibil. Si il va avea, pentru ca sunt convins ca românii nu vor mai sta pe margine. 2016 nu se va repeta. Iar cei care si-au bătut joc de acest popor vor primi ceea ce merita.

Va fi bine!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja.