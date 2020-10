Octavian Bădescu pune “punctul pe i”: “Sistemul este creat pentru a bloca candidații independenți!”

Domnule Octavian Bădescu, la două săptămâni de la alegerile locale cum catalogați, la rece, în calitate de candidat independent acest scrutin? Si implicit rezultatele obținute atât de dvs., cât și de ceilalți candidați înscriși în cursă?

Fara indoiala sunt un pic dezamagit. Nu poti, insa, sa nu accepti o realitate chiar daca rezultatele nu sunt bune. Situatia trebuie pusa intr-un context mai amplu dat de anumite caracteristici. In primul rand, vreau sa mentionez faptul ca atunci cand eu mi-am anuntat candidatura in cursa pentru Bucuresti mai erau inscrise doar doua persoane, eu fiind al treilea. Vorbesc de primarul in exercitiu, Gabriela Firea si de Nicusor Dan. Eu m-am inscris, deci, al treilea. Mai mult, inaintea inceperii precampaniei electorale in competiție erau inscrise sase-sapte persoane. Nu intrasera, inca, Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, si multi altii pana la cei 18 inscrisi, in final, in cursa. Deci contextul in care am decis sa ma inscriu in competitie ca independent era altul. In aceste conditii, rezultatul obtinut de mine trebuie privit intr-un context mai larg. Daca vorbeam (doar) de sase-sapte candidați era foarte greu sa izoleze un independent ca mine, sa blocheze aparitia mea la TV, asa cum au putut face in contextul inscrierii in cursa a 18 candidati.

Din pacate, aceasta este realitatea trista in care traim. Sistemul politic s-a blocat in jurul partidelor parlamentare carora nu le place competitia si independentii sunt cel mai mare adversar pentru acest tip de sistem toxic. De acelasi regim nedrept au parte si partidele neparlamentare. Partidele parlamentare adopta reguli incorecte pentru competitia electorala, reguli care le favorizeaza in dauna partidelor mici. Ba mai mult, in ultimele sase luni partidele parlamentare au cumparat o buna parte din mass-media prin acele ajutoare de la stat, oferite de Guvern respectiv primarii, pentru reclama impotriva raspandirii COVID. Astfel, cele doua blocuri politice mari au cumparat, cu bani de la stat, o mare parte a mass-media de larga audienta. Prin urmare, independenții au fost blocați. Și vă spun de ce? Spre exemplu, dacă apari la TV, ai de câștigat pentru că chiar dacă faci o impresie mai puțin bună dintr-o sută de oameni care te privesc tot câștigi zece votanți. Dacă, însă, nu apari, contracandidatul tău care are o notorietate uriașa va rămâne, indiferent de ce spune, cu voturile celor o sută de privitori. Obiectivul partidelor mari este nu să te combată pe tine, prin argumente și soluții, și să blocheze apariția ta la televiziuni. Din păcate, actualul sistem prejudiciază cetățeanul pentru că un cetățean are nevoie de o competiție reală între candidați.

Spre exemplu, în Capitală, în opinia mea, ca independent nu poți obține mai mult de 10.000 de voturi. Eu am avut un cost per vot destul de mare. Și aici este o situație nedreaptă pentru că eu am plătit și campania mea, dar și campania partidelor politice. Pentru că, după cum știți, partidele politice parlamentare își finanțează campania de la bugetul statului deci din taxele și impozitele plătite (și) de mine. Așa că, sistemul actual este unul viciat, incorect , și am ajuns la concluzia că, în viitor, principala prioritate este schimbarea sistemului electoral și implicit a sistemului de finanțare a partidelor politice și a modului de organizare al alegerilor. Această schimbare, indispensabilă, va permite și accesul, cu șanse, al independendenților în cursa electorală.

Numărul de voturi primit de mine, nu foarte mare, nu îl pun, neapărat, pe seama faptului că a avut loc o viciere a votului. Am indicii în acest sens dar chiar și în contextul unui vot eminamente corect nu aș fi depășit pragul de 10.000 de voturi. Cu toate acestea, după informațiile mele, consider că numărul real de voturi obținut de mine se situează între 5-10.000 de voturi, oricum insuficiente pentru a câștiga scrutinul. Realitatea este, repet, că pe sistemul politic și electoral actual un independent, prin forte proprii și o campanie bugetată în conformitate cu poziția pe care o vizează în cazul meu aceea de primar general cu salariu total de 130.000 de euro în patru ani, nu poate investi nelimitat, cât au investit unii în campania electorală.

“Societatea, oamenii, doresc o reformă reală a clasei politice doar la nivel declarativ”

Regretați, domnule Octavian Bădescu, decizia de a intra în această cursă?

Nu regret această decizie pentru că dacă nu aș fi trăit, cum se spune, pe pielea mea, această experiență, aș fi avut regretul că dacă “m-aș fi băgat” lucrurile ar fi stat altfel. Nu am apărut deloc la Antena 1, la Antena3, la Realitatea Plus, la Romania TV, la Digi 24, la B1 Tv, la TVR 1. Am apărut jumătate de oră la TVR 3. Fără nicio apariție în mass-media de largă audiență. Am apărut la Canal 33, la Capital TV, Cronica Română, care au, totuși, o audiență nișată. În aceste condiții nu ai cum să ai rezultatele așteptate. De asemenea, mai poți adăuga niște factori. Acest concept de vot util care este foarte uzitat în societate și este, de fapt, un vot care nu este util pentru cetățean și doar pentru partidele politice mari. De ce? O parte dintre cunoscuții mei care mă apreciază mi-au zis că m-ar fi votat dar candidatura mea ia voturi de la Nicușor Dan. Am mai fost acuzat că sunt omul PSD, omul lui Firea. Sunt niște idioțenii! Nu am cunoscut-o pe Firea în viața mea!

Mai mult decât atât, este o confuzie pe care mulți oameni de la care ai pretenții o fac. Toți vin și spun că este nevoie de împrospătarea clasei politice, de oameni noi, de partide noi. Deci, simțim acest lucru cu toții și când cineva își asumă această responsabilitate, încep să apară acuzațiile în direcția sa, cum că ar lua voturile nu știu cui sau ar face jocuri lui x sau lui y. În aceste condiții, tu ca și candidat ,ajungi să ai mai puține voturi decât ai avea în realitate! Pentru că conform principiului dacă îl votez pe Bădescu îl păgubesc pe Nicușor Dan de un vot, situația nu are cum să se schimbe în direcția dorită de fiecare dintre noi. De fapt, societatea, oamenii, doresc o reformă reală a clasei politice doar la nivel declarativ. Cred că, în realitate, nu este o cerere solvabilă pentru reîmprospătarea clasei politice.

Votul util este un concept care avantajează doar blocurile politice mari. Din păcate, nu există o conștientizare la nivelul unei mari mase a populației cu privire la aceste probleme. Este ca la o afacere în care tu vii cu un produs bun, util, pentru oameni, dar dacă oamenii nu îl văd bun nu poți rezolva problema… Populația nu conștientizează, încă, importanța votului în sensul acordării acestuia unor persoane care chiar îl merită și care îi vor reprezenta cu cinste în funcția respectivă. Deși marii jucători stabilesc reguli care dezavantajează cetățeanul, problema este că populația nu sancționează această lipsă a competiției electorale.

“Dacă rămâneau sub zece candidați înscriși în cursă, candidatul independent, Octavian Bădescu, ar fi putut obține un scor mult mai mare”

Ce este de făcut, domnule Octavian Bădescu, pentru a remedia această situație toxică?

Tu trebuie să faci tot ceea ce tine de tine și să vezi ce iese. Nu poți însă să te asiguri că toți ceilalți fac și ei tot ce ține de ei. Tu ca și candidat trebuie să găsești formule prin care să te implici. Totuși în societate poți rămâne implicat la nivel de organizație non-guvernamentală, fie la nivel de business, rămâi (doar) pe felia ta. De altfel, eu am scris peste 100 de articole pe teme de business, și după această experiență cred că aș mai putea scrie încă pe atâtea (inclusiv) pe teme de reformă electorală.

Realmente ca să ajungi să faci niște schimbări nu neapărat totale, de la un capăt la altul, dar măcar pe segmentul tău trebuie să ții cont de realitatea actuală. Iar această realitate nu poate fi schimbată decât din interior. Această schimbare se poate face gradual și pe niște circumstanțe favorabile, cum se spune, pe alinieri de planete. Adică, nu tine doar de noi. În cazul meu dacă Băsescu nu ar fi candidat și ar fi făcut o înțelegere politică cu PNL și USR sau dacă Tăriceanu și Ponta s-ar fi înțeles cu PSD, situația ar fi fost altfel. Dacă rămâneau sub zece candidați înscriși în cursă, candidatul independent, Octavian Bădescu, ar fi putut obține un scor mult mai mare.

Rezultatul în politică nu tine doar de tine și tine și de circumstanțe. În caz contrar, riști să tragi niște concluzii incorecte. Eu, personal, nu pot să trag concluzia că pe piață nu există deloc cerere pentru un candidat independent veritabil. Dar în același timp este evident că este o cerere insuficientă pentru a face o schimbare de unul singur.

Și, totuși, se mai poate schimba ceva în direcția dorită de milioane de români?

Este o perioadă în care și eu analizez care este formula potrivită pentru a schimba ceva. Trebuie o schimbare pentru că în caz contrar mulți candidați independent sunt dezamăgiți și aleg varianta cea mai realist și anume să se protejeze pe ei înșiși. Ai grijă doar de tine, de familia și business-ul tău, de cei apropiați și atât.

Este, însă, un deziderat pe care eu am încercat să îl ating. Spre exemplu, creând niște companii. Cum a fost Sameday Courier. Și astăzi când în trafic trec pe lângă o mașină a Sameday Courier am o satisfacție uriașă. Eu știu că, fără implicarea mea, această imagine nu ar fi existat, iar destinul a sute, a mii de oameni, ar fi fost astăzi altul. Sunt angajați, colaboratori, furnizori, clienți.

La fel și dorința mea de mă implica în politică. Așa cum v-am mai spus, într-un material anterior, am intrat de tânăr în PNȚCD, în ANCD, dorind să mă implic în schimbarea în bine a veții oamenilor.

Am scris multe articole în Ziarul Financiar, în Capital, în Wall Street, în Cariere. Fiecare articol are însă un impact limitat. Te citesc sute, poate mii de oameni. Și atunci când te duci spre zona de influență politică tu speri să impactezi și faptic un număr mult mai mare de oameni și să implementezi acțiunea. Sunt încă tentat de acest lucru. Sunt nemulțumit, frustrat, pentru că nu pot face aceste lucruri singur pentru că sistemul este incorect creat. În aceste condiții, compromisurile sunt obligatorii.

Din păcate, sistemul este creat pentru a bloca candidații independenți.

„Eticheta de independent a lui Nicușor Dan-o uriașă impostură”

Personal, nu cred că este departe timpul în care sistemul va scoate de la cutie un “independent”…

Dar dacă vrei să fii tu acela vei avea o problemă cu propria ta conștiință. Cum este, spre exermplu, actualul castigator al Primăriei Capitalei, Nicușor Dan. În opinia mea este vorba de o uriașă impostură. Nu aș fi putut să mi se pună eticheta de independent și să am tupeul de a candida ca independent și pe buletimul de vot când știu că eu nu sunt independent, că PNL și USR-PLUS au pompat în campania mea sume fabuloase. Este o demagogie uriașă să spui că tu lupți pentru București. Să te prezinți în fața bucureștenilor cu atâtea neadevăruri, mi se pare un compromis de neacceptat pe care eu, unul, nu l-aș fi făcut!

Eu după ce mi-am anunțat candidatura la Primăria Capitalei am avut propuneri să renunț. Probabil s-au temut că voi aloca mai multe reusrse în campanie și le-aș fi făcut probleme. Eu am alocat, însă, cât mi s-a părut mie corect să aloc. Din punctul meu de vedere, bucureșteanul ar fi avut un avantaj uriaș în a avea un primar independent care să nu depindă de rețele de finanțatori și să nu depindă de niciun partid. Din păcate, informația a fost blocată către cetățean și, din păcate, nici cetățeanul nu a căutat această informație!

Un interviu realizat de Iulian Badea