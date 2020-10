Alexandru Rafila va candida pe listele PSD la parlamentare

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a anunţat că doctorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, va candida din partea PSD la alegerile parlamentare. Medicul Alexandru Rafila a explicat că este „apartenenţa la un partid e o oportunitate” pentru tehnocraţi.

Marcel Ciolacu a declarat joi că „Parlamentul are nevoie de specialişti în Parlament care să facă legislaţia pentru această luptă cu pandemia”.

„Este clar că Guvernul României actual nu gestionează această pandemie. De cele mai multe ori cauză scuze, caută vinovaţi. Gravitatea situaţiei nu reuşeşte să îi capaciteze în direcţia în care trebuie să acţioneze nişte demnitari. Oamenii sunt speriaţi şi cu totul altele sunt problemele României

Parlamentul României are nevoie de specialişti în fiecare domeniu, dar acest moment traversăm cea mai mare criză sanitară şi economică după al Doilea Război Mondial.

Oameni precum doctorul Rafila trebuie să se regăsească în Parlamentul României. Sunt ferm convins că veţi face exact ceea ce trebuie în Parlament”, a declarat Marcel Ciolacu.

La rândul său, dr Rafila a explicat că intrarea în politică a fost „un pas dificil”.

„Mulţumesc pentru încredere. A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar pe de altă parte, pentru că am avut o carieră administrativă în spate am considerat că am suficientă experienţă cât pot s ajut această ţară şi nu doar PSD, încât să avem o legislaţie în domeniul săntăţii care să facă posibilă şi pentru oamenii din România să facă un dizerat la care noi suntem parte dar nu l-am atins. Accesul universal la servicii de sănătate. Adică fiecare om să poată avea acces la servicii medicale, fără să fie împovărat. E nevoie de legislaţie, deoameni care să o implementeze de finanţare şi bună credinţă în aceste demersuri. Din păcate intoleranţăa, polarizarea excesivă fac imposibilă colaborarea. Noi în România trebuie să fim concentraţi pe proiecte.

Apartenenţa la un partid politic este o oportunitate de a încerca să aducem în planul administrativ îmbunătăţiri. Este important ca oameni care au experienţă, nu recunoaştere neapărat, să vină împreună pentru fiecare dintre domeniile pe care le cunosc şi să încerce o schimbare în România.