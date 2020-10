CSM București, victorie cu gândul la Ferencvaros!

”Tigroaicele” au debutat cu dreptul în noua ediție a Ligii Florilor MOL, 32-20, și se pregătesc de confruntarea din Liga Campionilor cu unguroaicele de la FTC Budapesta.

Fără Cristina Neagu pe teren – deși aptă pentru a relua antrenamentele după ce a primit un rezultat negativ al testului Covid – CSM București s-a distrat cu Buzăul. Partia, prima din noua stagiune internă, s-a disputat la Ploiești, acolo unde se joacă toate meciurile primei etape.

Elevele lui Adi Vasile i-au făcut cadou de ziua sa victoria contra Gloriei și au mai șters din amărăciunea pricinuită de înfrângerea din week-end din Norvegia, din Liga Campionilor.

”Le mulțumesc pentru cadoul pe care mi l-au făcut. Fetele au jucat foarte bine, aceasta este diferența de valoarea dintre noi și Gloria Buzău. Acest meci a fost o copie a semifinalelor Cupei României” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

”Nu este fața noastră cea de la meciul cu Vipers”

Handbalistele de la CSM București au în cap doar confruntarea de duminică, cu FTC, din cea mai tare competiție intercluburi de pe continent.

” Victoria cu Buzăul este importantă pentru noi, ne bucurăm că am debutat cu dreptul în Liga Florilor MOL. Acest succes ne dă încredere pentru meciul cu FTC. Nu este o situație ușoară pentru noi în acest context pandemic, încercăm să ne facem treaba cât mai bine atâta timp cât suntem sănătoase. Încercăm să ne acomodăm din mers” – Denisa Dedu, handbalistă CSM București.

Pe antrenorul Adi Vasile încă îl bântuie eșecul contra lui Vipers.

”Am avut o zi atât de slabă în Norvegia, am arătat atâtea lacune în defensivă încât, la un moment dat, părea greu să mai corectăm ceva. Știu însă că nu aceea e imaginea noastră și mă bucur că ne-am reconfirmat nouă înșine modul în care trebuie să jucăm” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

Liderul și căpitanul ”tigroaicelor” va reveni azi la antrenamente, după două săptămâni de pauză forțată cauzată de diagnosticarea cu Covid.

”Cristina va face primul antrenament și vom vedea de la zi de zi cum se simte, Dacă duminică vom crede împreună că este benefic pentru ea să joace, cu siguranță vom lua această decizie” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

Mihăilă:”Am avut 17 greșeli individuale în prima repriză”

Tehnicianul Gloriei era extrem de nemulțumit de jocul echipei contra CSM-ului. Ovidiu Mihăilă a mărturisit că nu poate înțelege numărul mare de erori făcut de jucătoarele sale.

”Așteptam multe de la acest meci, din păcate nu am reușit ceva notabil… Am încercat să intrăm cu jucătoarele cu personalitate, care-și pot pune amprenta asupra începutului de joc, dar nu am reușit să gestionăm prima repriză… Am avut 16-17 greșeli individuale. Este greu să joci de la egal la egal cu CSM București în acest stil. Îmi asum rezultatul, consider că nu am reușit să le capacitez pe fete pentru un nivel ridicat” – Ovidiu Mihăilă, antrenor Gloria Buzău.

Nici handbalistele nu au găsit explicații pentru prestația atât de slabă.

”Am făcut multe greșeli neforțate și asta ne-a costat. CSM are jucătoare de valoare și au profitat de fiecare eroare a noastră, de fiecare minge pierdută. A fost un meci foarte greu, ne-am dorit mult să revenim după meciul urât din semifinalele Cupei, dar nu am reușit nimic” – Andreea Rotaru, handbalistă Gloria Buzău.

Situația generată de pandemia de Coronavirus – cu numărul cazurilor care crește pe zi ce trece – îi dă fiori antrenorului de la Buzău, care speră totuși ca sezonul handbalistic să poate fie dus la bun sfârșit.

”Trebuie să continuăm munca, să încercăm să ducem la capăt competiția, chiar dacă acest sistem cu turnee nu ne avantajează. Ne îngrijorează cazurile de Covid, din handbal și nu numai, sunt echipe cu probleme, am avut și noi un caz, este o normalitate foarte urâtă pe care o trăim. FRH trebuie să sprijine cluburile astfel încât să se găsească planul potrivit pentru a continua activitatea și dacă se îmbolnăvesc sportivii” – Ovidiu Mihăilă, antrenor Gloria Buzău.