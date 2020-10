Frații Cristian și Iulian Chiriță spun povestea ”România, te iubesc!”

Din dragoste pentru tenisul de masă, doi frați talentați din Republica Moldova au renunțat la tot ce aveau acasă, s-au mutat la Câmpulung și câștigă medalii și trofee pentru țara noastră.

Frații Chirița, Cristian și Iulian, au o poveste impresionantă! Pentru ei, pasiunea pentru tenisul de masă pe care îl practică de la șapte, respectiv, patru ani, nu are limite! Născuți la Chișinău, cei doi băieți de 20 și 14 ani au renunțat la tot ce aveau în țara natală unde deveniseră foarte buni și au venit să facă performanță și în România.

“Suntem din din Chișinău, acolo am început să jucăm tenis și în 2015 ne-am mutat la Câmpulung Muscel, ca să facem performanță”- Iulian Chirița, campion european în proba de dublu cadeți.

” După Europeanul din 2015 m-au văzut cei de la federație și au decis să mă ia din Moldova pentru că acolo nu poți să faci performanță la nivel înalt. Eu m-am mutat primul și peste o jumătate de an a venit și Iulian. S-au mutat și mama, apoi tata, suntem toată familia la Câmpulung. Am lăsat absolut tot acolo ca să venim să jucăm tenis de masă la nivel înalt în România” – Cristian Chirița, multiplu campion național în proba de dublu.

Se visa Hagi, dar a ajuns la alt sport!

Primul care a ajuns la tenis dintr-o pură întâmplare a fost Cristian, care visa să devină fotbalist.

„Mi-a zis mama că mergem la shopping să ne distrăm puțin și am uitat că era 1 aprilie și de la shopping am ajuns într-o sală de tenis de masă. Am dat de trei ori cu mingea pe masă și m-a văzut o antrenoare care mi-a zis că o sa fiu un mare jucător” – Cristian Chirița, multiplu campion național în proba de dublu.

Iulian era prea mic să ajungă la masă

Pentru că Iulian avea doar 4 ani când a început să joace, tatăl copiilor i-a făcut o masă specială pentru el.

„Pasiunea aceasta a venit pentru că l-am văzut pe fratele meu cum se juca.Prima oară am mers la patru ani, dar nu ajungeam la masă și tata mi-a făcut special o masă mai mică. Am jucat acolo vreo doi ani că tot nu ajungeam la masă și după asta am început să joc la masa mare” – Iulian Chirița, campion european în proba de dublu de cadeți.

Sunt mândria părinților

Cei mai fericiți sunt părinții băieților când văd că sacrificiile lor nu au fost în zadar!

„Se mândresc la maximum cu noi, povestesc la toți prietenii: ”Ei sunt copiii mei, sunt campioni, sunt cei mai buni”. Au lăsat absolut tot și nu regretă ” – Cristian Chirița, multiplu campion național în proba de dublu.

Fratele cel mare se supără mai tare

Când joacă împreună, băieții recunosc că mai ies și scântei la masă. Cel care se enervează mai tare este Cristi.

”Eu mă supăr mai tare pentru că lui îi e frică să joace cu mine, dacă greșește crede că mă supăr și mai tare, dar pe mine mă enervează mai mult când lui îi e frică. Eu vreau să dea 100%, să fie motivat să mă bată mereu”- Cristian Chirița, multiplu campion național în proba de dublu.

Cristi povestește că atunci când fratele lui mai mic a început tenisul de masă nu credea că acesta se va ține și va ajunge atât de bun.

”Eu l-am văzut că vrea și că poate, dar nu credeam că o să se țină. Când am văzut că îi place, că merge în fiecare zi și nu ratează nici un antrenament, am zis că poate chiar o să ajungă mare. Când a câștigat primul concurs, prima medalie, am fost cel mai fericit. Toți știau de mine, dar nu știau de el. A câștigat și așa a început el să ajungă sus” – Cristian Chirița. multiplu campion național în proba de dublu.

Au pierdut numărul medaliilor

Băieții nu mai știu câte medalii au câștigat de-a lungul vremii și spun că le depozitează în cutii, pentru că nu mai au unde să le pună în casă.

„Pe cele mai prețioase și mai frumoase le punem la vedere, să le vedem în fiecare zi” – Iulian Chirița, campion european în proba de dublu de cadeți.

Iulian este campion european în proba de dublu cadeți, medaliat cu argint la Campionatul European de cadeți în proba de simplu, locul 2 în la Top 10 Europa, medaliat cu aur în proba de dublu mixt la turneul de tenis de masă ITTF World Cadet Challenge, locul 3 la simplu și locurile 2 la dublu și la echipe.

La rândul lui, Cristi este multiplu campion național în proba de dublu la Juniori, Tineret și Seniori în ultimii 5 ani, multiplu campion la Top 12 Juniori și Seniori, a câștigat medalia de bronz la campionatul Național de Seniori din 2020, este campion național cu echipa în Superliga Masculină și vicecampion național