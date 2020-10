Schimb dur de replici între premierul Orban și președintele CCR, Valer Dorneanu!

Valer Dorneanu a răspuns, joi seară, după declarațiile lui Ludovic Orban. Președintele Curții Constituționale îl acuză pe premier de atacuri suburbane la adresa instituției pe care o conduce și spune că are „un pic de fereală” să-i răspundă „în aceiaşi termeni” șefului Guvernului, pe care îl cunoaște de mult timp. Valer Dorneanu face aluzie și la studiile de TCM ale premierului, care nu i-ar da dreptul „să ne califice pe noi cum ne califică”. În plus, îi transmite premierului că CCR apără statul de drept și că toți judecătorii sunt „profesioniști cu expertiză”, și nu „politruci”. Este a doua oară în acest an când șefii celor două instituții dialoghează în termeni duri.

Președintele CCR, Valer Dorneanu, spune că „în nicio ţară din Europa primul ministru nu-şi permite să aibă un asemenea limbaj şi asemenea atacuri suburbane la adresa Curţii Constituţionale”. Acesta mai spune că premierul Orban incită opinia publică împotriva Curții și că „are un alt fel de pandemie împotriva CCR”.

„Am impresia că domnul premier are alt fel de pandemie împotriva mea și a CCR, incită opinia publică împotriva Curții. Îl cunosc de ceva timp (pe Orban – n.red.) și am un pic de fereală să folosesc cuvântul politruc. Știu că are ar studii la TCM Brasov. Nu știu dacă are și alte studii să ne califice pe noi cum ne califică”, a declarat Valer Dorneanu, joi seară, la o televiziune de știri.

„Toți suntem profesioniști cu expertiză, nu putem fi catalogați ca politruci. Vreau să-i amintesc domnului prim ministru că noi, instituţia Curţii Constituţionale suntem una din cele mai importante instituţii care apără statul de drept şi promovează principiile statului de drept. În nicio țară nu își permite prim-ministrul să atace suburban Curtea Constituțională”, a mai spus șeful Curții Constituționale.

Premierul Ludovic Orban a criticat dur, joi seară, deciziile luate de Curtea Constituțională în ultima perioadă, referindu-se în special la cele legate de măsurile autorităților din timpul pandemiei și la legea care dă drept Parlamentului să stabilească data alegerilor. Acuzând că judecătorii, numiți politic, ascultă ordinele date de ”Florin Iordache și alții”, premierul a susținut, la un post TV, necesitatea schimbării componenței Curții, astfel încât membrii ei să fie imparțiali.

Este a doua oară când premierul și președintele Curții Constituționale au un schimb de replici în acest an, în timpul și pe tema epidemei de coronavirus.

La începutul lunii august, premierul Ludovic Orban a criticat decizia CCR privind neconstituționalitatea unor măsuri împotriva pandemiei de coronavirus.

Premierul a spus atunci că le recomandă cetățenilor să nu țină cont de decizia CCR, ci să acționeze responsabil, în această perioadă în care nu pot fi aplicate sancțiunile pentru nerespectarea măsurilor de reducere a răspândirii coronavirusului. El a subliniat că CCR nu e la prima decizie care zădărnicește măsurile de apărare a sănătății și vieții cetățenilor.