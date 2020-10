Dănuț Lupu, atac dur la adresa lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a dezamagit in ultimele meciuri ale echipei nationale, iar criticile la adresa sa se intensifica, cu atat mai mult cu cat Gica Hagi si-a comparat fiul cu Zinedine Zidane.

Gică Hagi a vorbit despre transferul fiului său la Rangers, despre stilul de joc al acestuia și l-a comparat cu Zinedine Zidane în interviul pentru Der Standard.

„Seamana mai mult cu Zinedine Zidane decat cu mine pentru ca loveste bine mingea cu ambele picioare”, spunea Gica Hagi despre fiul sau inaintea meciului cu Austria din Liga Natiunilor.

„Seamana in joc cu Zidane pe PlayStation, mai are de crescut. Orice tata isi lauda puiul si e normal, dar de multe ori Gica exagereaza. Ianis, cel putin in ultimele doua meciuri, s-a lovit mingea de el ca de coltul mesei. Un jucator, ca sa ii riposteze unui antrenor, trebuie sa faca mai intai ceva in teren si dupa in afara”, a spus fostul international Danut Lupu, la PRO X.