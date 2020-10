Război în PSD pe marginea listelor pentru parlamentare. Oprișan îl atacă pe Ciolacu!

Încă o lovitură vine pentru Marian Oprişan după ce a pierdut şefia Consiliului Judeţean Vrancea la alegerile locale. Conducerea centrală a PSD a invalidat lista propusă de filiala de la Vrancea la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Decizia a fost luată după ce fostul lider al CJ Vrancea ar fi convocat o şedinţă în care s-a pus primul pe lista senatorilor PSD din judeţ. După decizia conducerii centrale a PSD, Marian Oprişan a reacţionat: „Ciolacu nu e stăpânul PSD. Nu am vrut sa candidez, am fost propus de colegi”.

Conducerea centrală a invalidat, în unanimitate, la propunerea preşedintelui PSD, lista înaintată de Opriașn. Sursele citate precizează că lista va fi propusă, în cele din urmă, de Angel Tîlvar, numit, marți, președinte interimar al filialei.

„Eu respect decizia colegilor mei şi acum organizaţia Vrancea aşteaptă de la Paul Stănescu hotărârea de invalidare a listelor pentru că singurul organism, care din punct de vedere statutar are voie, este Consiliul Politic Judeţean. Acesta poate să propună alte liste sau poate să le menţină pe cele existente. Îmi place să cred că PSD e un partid democratic. Dacă nu va fi validată lista de această instituţie reprezintă o infracţiune. Singurul oraganism este Consiliul Politic Judeţean, repet asta.

Eu nu am convocat niciun Consiliu Politic, acesta a fost convocat la cererea a o treime din rândul membrilor instituţiei. Domnul Ciolacu a fost invitat la această şedinţă prin Zoom, dar nu a putut să intre. Consiliul Politic Judeţean, fără ca eu să vreau, a propus în unanimitate să candidez pe lista de la Senat. Eu nu am avut niciun fel de problemă de integritate şi de cinste. Acum, Paul Stănescu are obligaţia să dea hotărârea de invalidare, să se convace un alt Consiliu Politic Judeţean, să ia act de această decizie şi să horărească dacă schimbă listele sau le păstrează. Termenul este până pe 22 octombrie, ora 24:00.”, a spus Oprişan.

Social-democratul a subliniat că nu a fost în cele mai bune relaţii cu Marcel Ciolacu, însă într-o formaţiune democratică nu trebuie ca toţi social-democraţii să fie prieteni, ci să se respecte reciproc.

„Marcel Ciolacu nu e stăpânul PSD, deci nu putea facea acest lucru, l-a făcut CPN, la propunerea lui Marcel Ciolacu(…)E adevărat. Nu am avut cele mai bune relaţii cu preşedintele PSD, dar într-un partid democratic nu trebuie să fim neapărat prieteni, trebuie să ne respectăm. Dacă eu nu am probleme de integritatea absolut deloc. Potrivit legii, decizia nu e definitivă, organizaţia din Vrancea se poate pronunţa asupra listei. Aşa spune statutul PSD. Nu ştiu haideţi să vedem ce va fi ”, a conchis Marian Oprişan.