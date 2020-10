Informații „bombă” din „dosarul Bănicioiu”

Informații exclusive din dosarul lui Nicolae Bănicioiu. Conform unor surse, în dosarul fostului ministru sunt formulate trei denunțuri. În același timp, o persoană a susținut că a mers cu o cutie de bomboane plină cu bani în fața parlamentarului, dar Bănicioiu nu a pus mâna pe acei bani, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit surselor citate, incidentul ar fi avut loc in afara tarii, mai exact in Principatul Monaco, acolo unde procurorii au instrumentat mai multe interceptari. Se pare ca in cutia cu bomboane se aflau, sub forma de spaga, 35.000 de dolari, insa Nicolae Banicioiu nu a pus mana pe acei bani.

In dosarul pe numele fostului ministru sunt trei denunturi. Acuzatiile sunt legate de mai multe spagi pe numele sau, cum ar fi sa numeasca diverse persoane la conducerea unor spitale, precum si sa intermedieze niste achizitii ale firmelor unor oamenid e afaceri cu care unii oameni de afaceri aveau contracte.

Valoarea totala a mitei ar fi fost de 4 milioane de lei.