Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja: Ramona Porumb va fi un viceprimar competent, implicat si mereu aproape de cetățeni!

Victoria lui Clotilde Armand nu putea fi posibilă fără implicarea totală a puternicei echipe a liberalilor din sectorul 1, condusă de tânărul Sebastian Burduja. În aceste condiții, pesedistul Daniel Tudorache a fost nevoit, chiar și cu un mare tam-tam, să părăsească, cu coada între picioare, Primăria Sectorului 1. Patru ani de iresponsabilitate, incompetență, devalizare a banilor publici și nu în ultimul rând promisiuni neonorate și sfidări la adresa cetățenilor din sector.

A venit vremea unui altfel de management, unul profesionist, în care soluțiile și proiectele primează, pliat pe nevoile cetățenilor, care să modernizeze sectorul 1 și să îl ducă, în sfârșit, acolo unde îi este cu adevărat locul.

Și cum tinerețea, entuziasmul și competența joacă un rol crucial în echipa PNL Sector 1, propunerea liberalilor pentru funcția de viceprimar este Ramona Porumb, liderul grupului de consilieri liberalilor din sector.

“Ramona Porumb este propunerea PNL Sector 1 pentru funcția de viceprimar al Sectorului 1, aprobată de Biroul Politic de Sector.

Așa cum am promis, venim în fața dumneavoastră cu oameni tineri, entuziasmați și pasionați, care sunt zilnic în slujba cetățenilor. Ramona este consilier local al Sectorului 1 si liderul grupului de consilieri. Este antreprenor, este secretar general al filialei și un om care nu se lasă niciodată doborât. Am lucrat în ultimul an și jumătate în filială, am dus împreună campanii grele, am trecut prin situații care păreau imposibile. Dar am găsit mereu soluții.

Am incredere că Ramona va fi un viceprimar competent, implicat si mereu aproape de cetățeni. Felicitări și mult succes!

Înainte, împreună”, a precizat liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja.