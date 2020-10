Nicușor Dan, despre cele trei mari urgențe ale Bucureștiului. Care sunt soluțiile sale…

Nicuşor Dan a vorbit, marţi dimineaţă, despre cele trei mari probleme ale Bucureştiului. Potrivit primarului ales, Capitala se confruntă cu criza provocată de coronavirus, cea a apei calde şi a căldurii şi cea financiară. Nicuşor Dan a precizat că Primăria Capitalei are o datorie de peste patru miliarde de lei.

„Bucureştiul are trei mari ugente: criza provocată de coronavirus, criza apei calde şi a căldurii si problema financiara. Cred ca au tergiversat preluarea mandatului pentru a nu-mi da timp să preiau problema caldurii si a apei calde, pentru ca vine iarna. Tot ce pot face este sa pregatesc un management de avarie.

În ceea ce priveşte problema financiară, datoria curentă a primăriei Capitalei este de 4 miliarde de lei, aproape cat bugetul ei anual. Din cauza asta exista probleme. Sunt facturi emise si neplatite.

Trebuie sa rezolvam cele trei probleme. O sa facem o celula de criza cu elcen si termoelectrica pentru a pregati iarna, si trebuie sa vedem ce facem ca sa nu intram in incapacitate de plata.

Sa rezolvam cu caldura si apa calda. Nu o sa promit ca nu o sa fie avarii”. a spus Nicușor Dan la Europa FM.

Nicuşor Dan a spus şi ce va face pentru a rezolva problema traficului din Capitală.

„O sa facem destul de repede o semnalizare, sa avem harti ale transportului in comun in statiile de transport in comun, sa reusim sa avem orarul pe care mijloacele de transport il au in acest moment. O sa incercam sa facem linii unice pentru transportul în comun”, a mai precizat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a fost validat, luni, în funcţia de primar general al Capitalei. Primăria Capitalei a fost câştigată de Dan Nicuşor Daniel cu 42.78% din voturi, în timp ce Gabriela Firea a obţinut 37.97%.

Nicuşor Dan declara recent că preluarea mandatului său va întârzia cel puţin o săptămână, din cauza contestaţiilor depuse de către consilieri PSD şi „apropiaţi” ai formaţiunii.