Propunere șoc a liberalului Dumitru Oprea: Mandat limitat pentru Consiliul Legislativ

Am asistat, săptămâna trecută, la un scandal politic care putea fi evitat dacă Parlamentul avea voința politică să modifice legea de organizare a Consiliului Legislativ. Încă din luna august am arătat, într-un comunicat, că acest organism din structura Parlamentului României are o conducere numită pe viață. Legea de funcționare nu are prevăzută o durată maximă a mandatului conducerii și nici nu există o procedură de revocare din funcție. Există doar procedura de numire.

PSD, care deține încă majoritatea politică în Parlament, nu a avut nici un interes să modifice actul normativ. Fostul președinte al Consiliului Legislativ era acolo din 2001, fiind numit într-o perioadă în care România era condusă de Ion Iliescu, iar legislativul era controlat de Adrian Năstase. Atribuțiile acestui organism sunt importante, pentru că se ocupă de tot ce înseamnă analiza și avizarea tuturor actelor normative ale Guvernului, dar și a celor din Parlament. De asemenea, poate elabora proiecte de coduri ori de legi. Mai mult, examinează conformitatea legislației cu prevederile și principiile Constituției și sesizează birourile permanente ale Camerelor Parlamentului și, după caz, guvernul asupra cazurilor de neconstituționalitate. Chiar dacă avizul este consultativ, nu trebuie să lipsească legilor. Însă, vedem cum arată multe dintre actele normative din România, cu formulări neclare, prevederi care au nevoie de clarificări suplimentare sau de intervenția Curții Constituționale. Iată de ce era important ca în fruntea Consiliului Legislativ să ajungă un profesionist, o persoană cu credibilitate, acceptată de toate partidele și care să contribuie la îmbunătățirea actelor normative emise de politicieni, care nu întotdeauna se pricep la ceea ce legiferează.

Din păcate, ne-am procopsit în fruntea acestui organism cu un parlamentar contestat de societatea civilă, pe bună dreptate, și fără credibilitate. Chiar dacă sunt voci care spun că Florin Iordache nu mai poate face rău justiției României din această poziție, considerăm că, în calitate de președinte al Consiliului Legislativ, poate bloca activitatea guvernului, pentru că proiectele de ordonanțe și de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ. Fără acest aviz, actul respectiv poate fi declarat neconstituțional în baza deciziilor CCR, instituție controlată azi tot de PSD. Soluția e simplă. Viitorul Parlament, a cărui configurație politică sper să fie cu totul alta, are obligația să modifice legea de organizare a Consiliului Legislativ și să se schimbe situația exagerată a unui mandat nelimitat de președinte.

Se impune, în mod evident, o limită! Prof. univ. dr. Dumitru OPREA

Deputat PNL de Iași