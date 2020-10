Europarlamentarul umanist, Maria Grapini: Pachetul pe mobilitate conține dispoziții neconforme cu principiile UE!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a participat marți la o conferință online, pe tema pachetului de mobilitate, organizată de Radio România Internațional. La eveniment, au mai participat europarlamentarii Marian Jean Marinescu și Dragoș Pîslaru, dar și Dumitru Fornea, din partea Consiliului Economic și Social. În contextul în care pachetul de mobilitate a fost, deja, adoptat, la al patrulea trialog, pe 11-12 decembrie 2019, întrebarea în jurul căreia au fost pliate discuțiile a fost aceea legată de ceea ce se mai poate face în aceste condiții.

În cadrul dezbaterilor, Maria Grapini a punctat demersurile făcute, în fostul mandat de europarlamentar, pentru a bloca adoptarea acestui pachet. “ Am depus amendamente, de asemenea, nu am votat nici în comisia TRAN și nici în plenul Parlamentului European amendamentele care exclud transportatorii din Est, din transportul internațional. Nu în ultimul rând, am avut întâlniri directe pe acest subiect cu președintele Parlamentului și am participat la protestele transportatorilor de la Bruxelles”, a precizat europarlamentarul.

Mai mult, după votul din decembrie anul trecut, Maria Grapini a început să facă demersuri la noua Comisie Europeană, trimițând, în aprilie 2020, o scrisoare comisarului european pentru transport, prin care i-a cerut să facă un studiu de impact al noului pachet de mobilitate asupra mediului. Din păcate, a adăugat europarlamentarul Grapini, Comisia nu a finalizat, până la această dată, studiul.

Totodată, Maria Grapini a adresat, în această lună, o scrisoare Comisiei Europene, în care a cerut amânarea aplicării pachetului de mobilitate din cauza situației sanitare actuale (în condițiile în care regulamentul prevede, printre altele, obligația întoarcerii șoferului acasă, ceea ce ar implica un risc suplimentar).

“Cred ca s-ar putea acționa și pe plan național și anume Ministerul Transportului, împreună cu asociațiile transportatorilor și cu Ministerul Finanțelor, să găsească soluțiile adecvate de sprijin financiar, în această perioadă. O soluție ar fi scăderea impozitării muncii (spre exemplu, neimpozitarea diurnelor șoferilor)”, a mai spus europarlamentarul.

Potrivit declarației europarlamentarului Mariei Grapini, în acest moment, România s-a alăturat Lituaniei, Bulgariei, Ungariei, Poloniei și Maltei și a deschis acțiune la Curtea Europeana de Justiție, pe motiv ca Pachetul pe mobilitate conține dispoziții neconforme cu principiile UE.

“Important este ca statul român să pregătească foarte bine argumentele pentru susținerea acțiunii la CJUE”, a mai adăugat europarlamentarul Grapini, care a reamintit faptul că, deși pachetul de mobilitate a fost respins la vot de europarlamentarii români, liderul grupului Renew Europe, (europarlamentarul român) Dacian Cioloș, s-a abținut la vot, dând un semnal grupului, de fapt, de susținere a pachetului de mobilitate în loc să voteze împotriva acestui pachet care aduce mari deservicii transportului din România.