Liberalul Sebastian Burduja: Pe 6 decembrie, miza este să scăpăm de cei care dorm în Parlament și de cei care știu doar să dea legi în interesul clientelei de partid!

Uriașa miză a scrutinului din 6 decembrie este eliberarea Parlamentului din “ghearele” unei majorități toxice care a boicotat sistematic, în ciuda unei pandemii necruțătoare, orice demers/inițiativă a Guvernului Orban. PSD a demonstrat, cu vârf și îndesat, mai ales în ultimele nouă luni, că este incapabil să-și depășească mizele electorale mărunte atât de străine milioanelor de români.

Doar un parteneriat loial, corect, pliat pe realitățile României, între Parlament, Guvern și Președinție –care să implementeze planul de modernizare și recredibilizare a unei țări prea mulți ani strivită între interminabile lupte politice-ne va duce în direcția dorită de fiecare dintre noi.

Românii au de ales între soluții vs. demagogie, profesionalism vs. incompetență, viziune vs. iresponsabilitate. Din fericire, de această dată, pe 6 decembrie, votul este mai simplu decât oricând. Iar un vot în favoarea normalizării și modernizării României este mai necesar decât oricând.

“De ce nu mai au românii încredere în Parlament? Poate pentru că este prea mult identificat cu incompetență, hoție, somn sau lene…

Pe 6 decembrie, miza este să scăpăm de cei care dorm în Parlament. Și de cei care știu doar să dea legi în interesul clientelei de partid, cum s-a întâmplat în ultimii 4 ani cu majoritatea toxică de la PSD.

Ne vedem la vot. Capul sus, România”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele PNL, Sebastian Burduja.