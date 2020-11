Șoc la Palatul Victoria. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, infectat cu COVID-19!

Al doilea membru al Guvernului a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat că s-a infectat cu Covid-19. La începutul săptămânii și Ministrul Economiei, Virgil Popescu, fusese depistat pozitiv cu SARS-CoV-2.

„În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID – 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine. Va urez multă sănătate, tuturor!”, este mesajul postat de Lucian Bode pe o rețea socială.

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost confirmat și el pozitiv cu coronavirus.

Virgil Popescu spunea atunci că are simptome, dar nu sunt unele grave și precizeaza că deși a respectat toate regulile, virusul SARS-CoV-2 „nu iartă”.

„Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut”, a scrie pe Facebook Ministrul Economiei.