Mining Watch România & Declic: Proiectul minier cu cianuri de la Certej nu se va face!

După succesul obținut în instanță de organizațiile civice Declic și Mining Watch, care au reușit anularea definitivă a planului urbanistic zonal pentru proiectul minier cu cianuri de la Certej, canadienii de la Eldorado Gold au anunțat că intenționează să-și vândă participația în proiectul blocat definitiv de instanță.

Chiar și în aceste condiții, Mining Watch România și Declic atrag atenția asupra faptului că vor continua demersurile necesare pentru a proteja zona și pentru a opri orice tentativă de exploatare minieră cu cianuri, indiferent de cine va fi noul proprietar. În plus, organizațiile civice vor continua monitorizarea atentă și a acțiunilor autorităților publice, care, de-a lungul istoriei proiectului minier Certej, au eliberat autorizații ilegale.

Potrivit ultimelor informații din spațiul public, în raportul trimestrial către investitori, compania minieră canadiană a calificat activitățile și concesiunile miniere din România drept active neesențiale. Această nouă poziționare față de proiectul minier cu cianuri de la Certej vine la scurt timp după ce Curtea de Apel Cluj a anulat definitiv planul urbanistic zonal (PUZ).

“Punerea la vânzare a minei de la Certej ne arată că Eldorado Gold nu mai vede nicio soluție legală pentru continuarea proiectului. Deși acesta este în avizare de la începutul anului 2000, compania nu a reușit timp de 20 de ani să obțină autorizațiile necesare pentru demararea exploatării aurului și argintului. Valoarea zăcământului de la Certej, estimat la 3,5 miliarde de dolari, s-a dovedit o investiție fără perspective în condițiile în care societatea civilă românească a fost vehementă și a respins categoric mineritul cu cianuri în România”, a declarat Roxana Pencea, din partea Mining Watch România.

Proiectul de la Certej a fost o continuă sursă de îngrijorare, în principal din cauza distrugerilor masive pe care le-ar provoca.

Începuturile proiectului sunt legate de controversatul om de afaceri Frank Timiș, despre care mass-media a relatat că, la acel moment, în 2000, ar fi avut acces la datele estimative privind resursele de aur de la institutul de cercetare pentru mineralogie din România. În 2012, proiectul a fost cumpărat de Eldorado Gold pentru 2,5 miliarde de dolari, care și-a propus să înceapă exploatarea în 2015.

Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectul Județului Hunedoara au oprit organizarea de șantier din Cariera Coranda. Instanța a confirmat că se lucra fără autorizație de construire în 2015. Compania minieră a retras zăcământul Teascu de la avizarea de mediu, în 2016, după ce Mining Watch a semnalat că nu s-a procedat la evaluarea cumulată a impactului de mediu.

În 2017, o anchetă parlamentară a dus la sesizarea organelor de urmărire penală. Un an mai târziu, în 2018, Ministerul Mediului a oprit scoaterea definitivă din fondul forestier național a unui teren de peste 56 de ha pentru construirea iazului de decantare. Iar în același an, Obștea Agricolă a reluat în instanță solicitările de restituire a pădurilor pe al căror amplasament s-ar construi iazurile de decantare. Dar cea mai sumbră perspectivă asupra proiectului a apărut după ce Curtea de Apel Cluj a anulat definitiv planurile de urbanism ale proiectului minier în vara acestui an. Aproape toate aceste acțiuni au avut la bază demersuri ale societății civile, coordonate de Mining Watch.

“Investitorii Eldorado au fost continuu ținuți la curent cu riscurile sociale, de mediu și juridice pe care proiectul de la Certej le-a presupus. În cele din urmă nu au mai putut să ignore evidența, avizarea nu respectă legislația românească, iar societatea civilă nu va accepta niciodată aceste exploatări în carieră deschisă. Mai mult, mobilizarea Obștei Agricole Măcrișul arată că nici localnicii nu sunt dispuși să renunțe la pădurile lor, ce reprezintă o sursă de bunăstare pe termen mult mai lung”, a conchis reprezentantul Declic, Tudor Brădățan.