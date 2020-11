Detalii șocante legate de crima abdominabilă din Giurgiu

Audieri cruciale în cazul tinerei omorâte și incendiate într-o valiză pe un câmp din apropiere de Ghimpați. Anchetatorii i-au chemat pentru declarații pe toți șoferii care au trecut prin zonă, în noaptea crimei. Procurorii nu exclud ca printre șoferii audiați să se afle chiar criminalul.

Între timp, apar informaţii cruciale despre fata ucisă. Potrivit surselor Romania TV, tânăra ar putea fi din Bulgaria.

Un martor ocular a povestit, în exlusivitate pentru Romania TV cum a văzut fumul din maşină şi s-a oprit imediat să vadă despre ce e vorba. Andrei Tudose susţine că atunci când au ajuns forțele de ordine la fața locului, oamenii au fost trimiși acasă fără a li se mai lua declarații.

„M-am apropiat de maşina poliţiei, aveam vreo 4 metri distanţă, şi am strigat că ar trebui să fie recunoscători că am folosit acel extinctor pentru stingerea incendiului. Când au auzit, au coborât amândoi din maşină, mi-au strigat „culcat”, eu m-am pus singur la pământ şi mâine la spate, eram conştient că mă vor brusca. M-au încătuşat, mi-au pus genunchiul unul pe gât, unul pe spate. Cătuşele le-au strâns la maxim, am şi acum urme”, a povestit bărbatul.

„Tata s-a dat jos din maşină, i s-a făcut rău. S-a aplecat. A sărit un poliţist pe el, l-a trântit la pământ, l-a dat cu capul de asfalt, l-a întors cu faţa în sus şi stătea cu genunchiul pe pieptul lui. Soţia mea i-a rugat să-l lase în pace că are 66 de ani. Domnul poliţist a împins-o şi i-a spus că dacă nu se potoleşte o împuşcă.

Băiatul meu filma. Vă spun ce s-a întâmplat după filmare. A alergat după el, l-a trântit la pământ, genunchiul pe gât şi i-a spus că în momentul asta şteri filmarea.

Pe mine m-a tras în afara camerei de luat vederi şi din hol până în ultima cameră unde am fost dus mi s-au dat pumni, genunchi, picioare”, a mai povestit martorul-cheie.