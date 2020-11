Regim spartan pentru Alin Firfirică!

Cel mai bun aruncător de disc din România va trece la un program de antrenamente extrem de dur! Sportivul se va pregăti câte 7 ore pe zi în goana după o medalie olimpică la Tokyo.

Alin Firfirică a încheiat cel mai ciudat sezon din cariera sa. Cu toate acesta, sportivul care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo de la anul, și-a mai trecut în 2020 în palmares două medalii de aur, la Campionatul Național și Balcaniada de la Cluj. Faptul că luni bune doar s-a antrenat fără să concureze, l-a dat în spate pe sportiv.

„Eram într-o formă fizică foarte bună, la primul concurs în luna martie, când încă nu începuse pandemia, eram la un rezultat de 66 metri, un rezultat cu care sigur puteam să urc pe o treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice. Acum sunt undeva la 61, 62 … mai am de recuperat acești metri ..cred că o să-i recuperez în două luni” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

În drumul către medalia olimpică de aur pe care și-o dorește, Firfirică va avea parte în următoarele luni de un program spartan.

”O să fie crunt, o să fie undeva la 7 ore de muncă în fiecare zi” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

A pus 4 kilograme pe el

Atletul își amintește de răsfățul culinar cu care s-a delectat în perioada pandemiei și recunoaște că este un gurmand!

”Am mâncat shaorma, nu am avut nicio restricție! Îmi place să mănânc, ce să fac, asta este, fiecare cu viciile lui. Mai nou, m-am apucat și de abdomene, am și o dietă, nu mai mănânc o shaorma dintr-odată, mănânc jumate și ziua următoare mai mănânc și cealaltă jumătate” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

Regimul haotic de masă i-a adus câteva kilograme în plus, dar sportivul are soluția pentru a scăpa de ele.

„Am pus pe mine 4 kilograme, am ajuns la 120 și nu sunt așa mândru de mine, pentru că am pus țesut adipos, iar acest lucru nu este foarte bun. Urmează să le dau jos. Pe viitor, sper să mă fixez undeva la 121, 122 kilograme, dar numai masa activă” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

Vrea medalia de aur la Olimpiadă

Alin Firfirică așteaptă cu nerăbdare Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 și spune că a fost urmărit de ghinion în ceea ce privește cea mai importantă competiție sportivă din lume.

“În 2016 am reușit baremul pentru JO la 3 zile după ce perioada de calificări s-a închis, așa că am stat acasă, am văzut competiția de la televizor. În 2020 m-am calificat cu potențial de medalie, dar iată-mă tot acasă, pentru că s-a amânat Olimpiada“ – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

Sportivul are gânduri mari în ceea ce privește mare competiție din anul viitor.

“Mi-a cântat imnul la atâtea concursuri. Acum tot ce am în cap este să reușesc la Jocurile Olimpice să urc pe cea mai înaltă treaptă și să văd cum este să îți cânte imnul la o asemenea competiție” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

Se gândește la un job în armată

Alin știe și ce va face după ce își va, termina cariera de atlet.

„Îmi place cariera militară, vreau să am o viață cât mai activă, nu vreau ceva de birou și aș vrea să continui, dacă voi reuși să fac sportul acesta, până la 40 de ani. Apoi aș vrea să merg pe acest job în armată” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.