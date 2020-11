GEOSCIENCE 2020, cel mai mare eveniment de Geofizică din România

Societatea de Geofizică Aplicată din România (SGAR) organizează cea de-a V-a ediție a simpozionului GEOSCIENCE 2020, eveniment științific ce se va desfășura în București, în perioada 20 – 21 noiembrie și care are ca scop creșterea gradului de conștientizare privind hazardele naturale și antropice.

SIMPOZIONUL GEOSCIENCE 2020 aduce alături nume mari din mediul academic, reprezentanți ai industriei de explorare și exploatare a resurselor minerale și energetice, dar și comunitatea științifică internațională. În cadrul evenimentului, vor fi aduse în discuție studiul hazardelor naturale și induse de activitatea umană, utilizarea tehnicilor geofizice, a dronelor și a datelor provenite din misiunile satelitare de scanare a Pământului pentru înțelegerea acestor fenomene, evaluarea riscului și, acolo unde este posibil, găsirea unor soluții tehnice pentru limitarea impactului asupra mediului și populației.

Ediția din acest an reunește nume prestigioase din domeniu precum Dr. Bruce Molina (Consilier Științific Senior la United States Geological Survey National Civil Application Center), care vine cu o experiență de peste 50 de ani în explorare, cercetare, servicii comunitare, comunicare, politici publice și educație, alături de Dr. Camelia Kantor (Vicepreședinte al United States Geological Intelligence Foundation), Dr. Peter Webley (Associate Director of Research for the Alaska Center for Unmanned Aircraft System Integration), Dr. Cameron Carlson (Center for Artic Security and Resilience, Univesity of Alaska Fairbanks), Dr. Bradley Battista (EnerGeo Solutions, LLC.).

“Suntem în fața unui nou început în domeniul geoconferințelor din țara noastră, iar societatea noastră a preluat cu drag misiunea de a include România în grupul țărilor care găzduiesc anual evenimente internaționale de amploare dedicate domeniului geoștiințelor. Ediția a 5-a a GEOSCIENCE România integrează și un workshop de inițiere în Phyton pentru vizualizarea datelor geofizice, focusat pe analiza cutemurelor de pământ și reprezentarea grafica a rezultatelor. Evenimentul din acest an vine în anticiparea celui pe care îl pregătim pentru 2021 și anume cea de-a 11-a ediție a Congresului Societății Balcanice de Geofizică (Balkan Geophysical Society) ce va avea loc în perioada 10-14 octombrie 2021, unde sperăm ca prin subiectele adresate să atragem interesul atât partenerilor din mediul academic, cât și celor din domeniul industriei”, a declarat Florina Țuluca, Președintele SGAR și Președinte Balkan Geophysical Society.

Adaptat la perioada pe care o traversăm, evenimentul din acest an se va desfășura exclusiv online.

GEOSCIENCE 2020 promovează și susține conceptul Open Science și în România, acesta fiind o oportunitate foarte bună de extindere a cunoștințelor pentru studenți si tineri cercetători prin organizarea workshopului gratuit „Earth Science Data Analysis using Phyton & Jupiter Notebook”.

Simpozionul GEOSCIENCE 2020 este organizat de Societatea de Geofizică Aplicată din România (SGAR), împreună cu Facultatea de Geologie și Geofizică (Universitatea din București), Institutul Național pentru Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), Institutul de Geodinamică “Sabba S. Ștefănescu” al Academiei Române, iar acestui demers s-au alăturat Discovery si Radio Guerrilla, în calitate de parteneri media.

Despre Societatea de Geofizică Aplicată din România (SGAR)

Societatea de Geofizică Aplicată din România (http://appliedgeophysics.ro/) a fost înființată în mai 2012 la București, de către geofizicieni implicați în activităţi de cercetare și activități de explorare, din mediul Academic și privat.

Activitatea principală a Societății este susținerea cercetării în geofizică și promovarea acesteia. Domeniul preocupărilor specialiștilor din geofizică este extrem de vast, pornind de la structura internă a Pământului și studiul cutremurelor, până la proiecte importante de infrastructură și cele dedicate patrimoniului arheologic.

În octombrie 2013, Societatea de Geofizică Aplicată din România s-a alăturat grupului Balkan Geophysical Society, iar din noiembrie 2015 a devenit Societate Asociată a European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE).

Începând cu anul 2019, Societatea de Geofizică Aplicată din România deţine conducerea Societăţii Balcanice de Geofizică.

Pentru mai multe detalii despre GEOSCIENCE 2020, vă rugăm vizitați: https://geosymposium.org si https://appliedgeophysics.ro iar pentru detalii despre CONGRESUL SOCIETĂȚII BALCANICE DE GEOFIZICĂ DIN 2021, vă invităm sa accesați https://bgscongress.org.