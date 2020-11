Selecționerul Mirel Rădoi, după ce România a primit trei goluri în amicalul cu Belarus

Mirel Rădoi a declarat, miercuri, că naţionala României avea nevoie de victoria cu Belarusul, scor 5-3, într-un meci amical disputat la Ploieşti.

„Cred că am câştigat o repriză şi am pierdut o repriză. Aveam nevoie de această victorie, moralul este importat, era nevoie de această descătuşare. Nu e dezamăgire că am primit trei goluri, dar este o problemă. Însă mă bucur că am văzut o reacţie a jucătorilor, că am reuşit să fim calmi, dar asta nu înseamnă că trecem cu vederea altor probleme”, a declarat Rădoi la Pro X.

Întrebat dacă va pleca la CSU Universitatea Craiova, Rădoi a răspuns: „Nu vreau să discut despre altceva, sunt la echipa naţională, altceva nu am ce spune. Eu sunt la echipa naţională acum”.

România a învins Belarus cu 5-3 (4-0), într-un meci amical disputat miercuri, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti. Au marcat Mitrea ’11, R. Marin ’20, Nedelcearu ’31, ’55 şi Puşcaş ’44 pentru tricolori, respectiv Kendysh ’63, Bakhar ’80 şi Klimovich ’90+2 pentru oaspeţi. Belarus a ratat un penalti prin Yablonski, în minutul 83.