Ministrul Cîțu anunță revenirea economiei României: „PIB-ul a crescut cu 5,6% în trimestrul III!”

Economia a crescut cu 5,6% în trimestrul III, iar datele oficiale arată o revenire în V a economiei, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

Florin Cîţu anunţă revenire economiei României.

„Date oficiale – revenire în V a economiei! În trimestrul III economia a crescut cu 5,6%. Am spus din primul moment că economia îşi revine din trimestrul III şi acum datele confirmă. Astăzi avem confirmarea că Guvernul PNL a administrat foarte bine economia în cea mai dificilă perioadă din ultima sută de ani. Rezultatele ar fi fost mult mai bune dacă nu exista majoritatea toxică PSD-istă în Parlamentul României. Mulţumim tuturor românilor pentru că am fost o echipă în acest an dificil. Nu ne oprim aici. 2021 o să fie un an foarte bun pentru români, cu o guvernare de dreapta, liberală„, a scris Florin Cîţu pe Facebook.

Florin Cîţu anunţă revenire în V a economiei României.

„Venitul mediu net în România a crescut faţă de anul trecut .cu 7,8%, asta într-o perioadă de criză. Mă refer la septembrie 2020 raportat la septembrie 2019. În august era 7,6 creşterea, trendul se menţine şi pe luna septembrie. Rata inflaţiei a continuat să scadă şi a scăzut în aproape fiecare lună din acest an şi am ajuns la un nivel al inflaţiei care este cel mai mic din septembrie 2017 până acum”, a spus Florin Cîţu în şedinţa de Guvern de joi.

Potrivit ministrului de Finanţe, anul acesta preţurile au continuat să scadă.

„Dacă punem în comparaţie venitul net cu creşterea cu 7,8%, vedem o creştere a puterii de cumpărare medie cu 5 puncte procentuale anul acesta. Inflaţia este 2,1% anualizată”, a mai spus Cîţu.