Tensiuni uriașe pe Stânga. Ponta, atac dur la adresa „ipocriziei și fariseismului” PSD!

Președintele Pro România, Victor Ponta, a avut o ieșire dură după Tragedia de la Spitalul Județean din Piatra Neamț. El i-a luat la țintă pe foștii colegi de la PSD care anunțaseră de dimineață prin vocea președintelui Marcel Ciolacu că suspendă activitățile de campanie electorală, informează Romaniatv.net.

Victor Ponta critică PSD şi susține că la la Neamț am avut a face cu multă incompetență, iar prin ceea ce face acum PSD este vorba și de ipocrizie și fariseism:

”Si cu ce ii ajuta pe oameni ca voi nu mai faceti campanie acum ? Ajuta victimele si rudele lor cu ceva? Il ajuta pe medicul erou care ( la 5 ani dupa “Colectiv”) trebuie transportat in afara tarii pentru ingrijiri medicale? Ii ajuta pe bolnavii mutati fortat de la Piatra Neamt la Iasi unde conditiile sunt la fel de rele?

Sau, prin anuntul ca opriti campania, va faceti si voi campanie pe tragedia oamenilor ?

1. Credeti ca asa uita oamenii ca dupa ce am demisionat eu din functie dupa tragedia de la “Colectiv” ( spre bucuria lui Dragnea si a “securistilor” de pe langa el – toti ramasi si acum in conducerea Partidului ) l-ati votat pe Ciolos – care bineinteles nu a facut nimic sa imbunatateasca Sistemul de Sanatate ?

2. Credeti ca asa uita oamenii ca ati avut Guvernele Grindeanu, Tudose si Dancila in care NU s-a facut niciun spital nou ? Ca ati abandonat proiectul spitalelor regionale doar pentru ca erau promovate de Corina Cretu ?

3. Credeti ca asa uita lumea ca l-ati votat pe Orban, Tataru si guvernul lui de incompetenti si hoti – care acum se spala pe maini de orice responsabilitate si arunca toata responsibilitatea pe Arsene si PSD care au condus CJ Neamt in ultimii ani?

4. Credeti ca asa uita lumea ca ati luat un ticalos incompetent de la PNL ( in 2019 se pupa cu Orban si Rares pe scena) si l-ati pus manager la Spitalul Mortii? Dupa ce PNL pusese inainte un patron de Pompe Funebre?

5. Credeti ca asa uita lumea ca ati initiat legea privind Alegerile Locale in 27 Septembrie mana in mana cu PNL? Si ca acum v-ati prefacut la Senat ca nu mai puteti schimba data Alegerilor Parlamentare ? Si plangeti cu lacrimi de crocodil pe umarul celor imbolnaviti de Covid din cauza campaniilor electorale?

6. Credeti ca asa uita lumea ca o armata de doctori sunt in campanie si la televiziuni pentru interesul vostru politic in loc sa trateze bolnavii in Spitale? Poate acum ii trimiteti inapoi la munca lor – mult mai importanta decat acea de agent electoral sau de parlamentar

De la Ciolos si Orban nu aveam absolut nicio asteptare / nu i-a interesat niciodata Sistemul de Sanatate – doar voturile si pozitiile lor banoase la Bruxelles sau la Palatul Victoriei! De la USR nici atat – acum au uitat brusc cum “coruptia ucide” / si ca au avut Guvernarea si in 2016 si in 2020 si au facut fix NIMIC din ce criticau la mine! De la Iohannis nu ma asteptam deloc sa ceara demisia Guvernului – cum a facut acum 5 ani – cand a fost vorba de un club privat , nu de un spital public !

Dar de la voi oamenii asteptau solutii si sprijin – nu sa va opriti campania!

Incompetenta ucide – dar ipocrizia si fariseismul vostru sunt la fel de nocive!

Mai bine faceti campanie si spuneti cum o sa faceti dupa 6 Decembrie exact ce NU ati facut deloc in ultimii 5 ani! Eu nu va cred – dar mai gasiti voi ceva naivi!”, susține Victor Ponta pe pagina sa de Facebook în atacul asupra PSD.