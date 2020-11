Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, avertizeaza in privinta accesului redus al IMM-urilor la piata de capital

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a avertizat, in cadrul emisiunii “Be EU” cu Sabina Iosub, de la Antena 3, in privinta accesului extrem de redus al IMM-urilor la piata de capital. De asemenea, europarlamentarul Grapini a vorbit si despre necesitatea efectuarii unui test pentru IMM-uri, pentru evaluarea de impact a fiecarei initiative a Uniunii. “Se testeaza pentru a se vedea suportabilitatea, rezistenta, costul pe care il suporta un IMM pentru a se conforma la aceasta reglementare”, a precizat Maria Grapini, care si-a exprimat regretul ca Romania nu aplica acest test pentru IMM-uri .

”Trebuie sa creasca rezistenta IMM-urilor pentru ca, daca particularizam la Romania, din pacate, putem spune ca durata de viata unui IMM in Romania este foarte mica si suntem la coada celor 27 de state membre ale UE”, a mai spus europarlamentarul.

“In atata neliniste, vreau sa aduc romanilor si niste lucruri bune. Pentru ca eu cred ca avem nevoie si de lucruri bune. Important este, insa, cum le aplicam acasa. Eu am profitat de perioada in care detin functia de presedinte interimar la comisia Piata Interna si am inceput sa duc cat mai multe amendamente in toate rapoartele care au legatura cu IMM-urile. Vreau sa vorbesc mai intai de rezolutia pe care am votat-o in 8 octombrie, o rezolutia a Parlamentului European, care va merge la Comisie, legata de ce putem face pentru IMM-uri, in dezvoltarea pietelor de capital. Mai exact, analiza arata foarte clar ca accesul IMM-urilor la piata de capital este extrem de mica, procentual si ca numar de companii, si sigur ca, in aceasta rezolutie, noi am propus Comisiei lucruri concrete. Si vreau sa spun cateva dintre ele. Bineinteles ca ne vom lupta pentru acestea si vom face presiuni in acest sens la comisarul pentru piata interna. In primul rand, o spun si din experienta pe care am avut-o, pentru ca am promovat cand eram ministru legea IMM-urilor si am pus acolo un test pentru IMM-uri…”, a precizat europarlamentarul umanist.

“Acum, in aceasta rezolutie, am propus, din nou, un test pentru IMM-uri. Si, particularizand, o spun cu regret ca Romania nu aplica acest test pentru IMM-uri. De data aceasta, in aceasta rezolutie – ce se refera, in special, la accesul IMM-urilor la piata de capital – s-a introdus efectuarea unui test pentru IMM-uri, pentru evaluarea de impact a fiecarei initiative a Uniunii.

Sa spunem, spre exemplu, ca se pune o reglementare legata de accesul la piata de capital. Si se testeaza pentru a se vedea suportabilitatea, rezistenta, costul pe care il suporta un IMM pentru a se conforma la aceasta reglementare. Trebuie, ca atare, sa vedem daca, pentru un IMM, nu este un cost prea mare si, in consecinta, pentru acesta sa poata aparea un blocaj”, a completat Maria Grapini.

Tot in aceasta rezolutie, a adaugat europarlamentarul, noi am mai solicitat un instrument foarte important si anume un feedback de la banci. “Pentru ca, dupa cum stim, de multe ori, IMM-urile sunt refuzate de catre banci dar nu exista un feedback clar in privinta cauzelor refuzului. Noi dorim ca, prin actul legislativ pe care il solicitam prin aceasta rezolutie Comisiei Europene, bancile sa dea acest feedback pentru a putea analiza daca exista o obiectivitate si o corectitudine in respingerea finantarii IMM-urilor sau, pur si simplu, banca nu vrea sa se complice”, sustine europarlamentarul umanist.

“Dupa toata criza sanitara si cea economica care va dura mai multi ani si care, asa cum spun eu, va merge ca o unda, cu atat mai mult avem nevoie ca, pentru IMM-uri, sa existe portite de acces la finantare, acces la licitatii, posibilitatea de a reclama. Si acum ma refer la o alta chestiune noua si sper sa fie agreata de Parlament si sa treaca. Acum, cand se dezbate Politica Agricola Comuna . Este un amendament pe care l-am semnat si la care eu tin foarte mult, in care se vrea, la politica Agricola comuna, sa existe un mecanism de tratare a plangerilor IMM-urilor si micilor fermieri. Pentru ca s-a constatat ca, si aici, cei mici sunt exclusi de la finantare. Mai mult, in acest mecanism, chiar se merge foarte direct in a se spune despre ce plangere este vorba. De exemplu, abateri grave ale autoritatilor nationale. Sau acapararea terenurilor si amenintari grave la adresa celor mici, care nu pot sa se apere si au o capacitate de negociere foarte mica. Apoi, presiuni de intimidare in fata unor structuri. Este prima data cand se propune un asemenea mecanism”, a mai punctat Maria Grapini.

“Eu, in toate comisiile in care sunt – si incerc sa duc amendamente si in alte comisii, toate merg spre ideea dezvoltarii sustenabile. Trebuie sa creasca rezistenta IMM-urilor pentru ca, daca particularizam la Romania, din pacate, putem spune ca durata de viata unui IMM in Romania este foarte mica si suntem la coada celor 27 de state membre ale UE. Asta inseamna ca este slaba capitalizare, ca nu au acces la piata de capital. Mai mult, nu exista posibilitatea de informare si de aceea am agreat aceasta platforma europeana de consiliere care, in urma dezbaterii in comisia CONT, Curtea de Conturi a aratat ca, in contextul in care intreprinzatorii nu au fost informati, nu a fost eficienta. Sa nu consume bugetul alocat, cat timp este o consiliere gratuita, este greu de crezut. Eu, ca intereprinzator, intru pe aceasta platforma europeana, fara niciun cost, ma duc cu proiectul meu si primesc consiliere gratuita. In primul rand, esti interesat tu, ca stat, prin institutiile tale nationale, sa informezi. Eu am reusit , si am fost sustinuta in acest sens, sa dublam bugetul. Am motivat ca nu a fost o buna informare si sunt convinsa ca, daca facem un sondaj intre intreprinzatori, numarul celor care stiu de aceasta platforma este foarte mic. Mai mult, statele membre sunt obligate, prin institutiile de resort, sa informeze IMM-urile. Doar asa putem ca proiectele care se scriu sa aiba o rata mare de succes”, a explicat europarlamentarul.

Maria Grapini a atins si subiectul sensibil al efectelor asupra economiei si implicit a IMM-urilor generate de criza sanitara.

“Clar ca toata lumea este ingrijorata de efectul pandemiei asupra economiilor din statele membre. Fiind mai afectate turismul si HORECA, statele care au pondere mai mare in turism au solicitat – si aici m-am alaturat si eu – sa existe un buget pentru turism, in cadrul noului cadru financiar. Simt, de asemenea, o mai mare atentie indreptata catre IMM-uri. Am discutat si in intergrupul pentru IMM-uri. Sansa, dupa aceasta criza sanitara este acea politica pe care domnul comisar Bretton a propus-o, si anume, politica de reindustrializare, de refacere a lantului valoric, pentru toate produsele, pentru a nu depinde de tari terte. In aceste lanturi valorice, IMM-urile vor fi verigi importante, pana la finalizarea unui produs finit”, a conchis europarlamentarul.