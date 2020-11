Liberalul Sebastian Burduja: Guvernul PNL a reușit să impună rapid un model bazat pe investiții, competitivitate, transformare tehnologică și digitalizare!

In doar un an de la instalarea sa in functie Guvernul Orban a reusit sa readuca normalitatea in Romania. In ciuda unei pandemii devastatoare, care a ucis mii de romani, in ciuda atacurilor desantate la adresa lor venite pe filiera PSD si a televiziunilor de casa, in ciuda unor guvernari pesediste dezastruoase , in ciuda unui Parlament potrivnic care a boicotat orice demers de combatere a pandemiei si a efectelor nocive ale crizei sanitare asupra economiei, liberalii au facut, impreuna cu presedinte Iohannis, eforturi uriase pentru a raspunde uriaselor asteptari ale romanilor. Si prin prestatia lor au aratat ca romanii merita o guvernare profesionista, responsabila, capabila sa ofere solutii, proiecte si o viziune moderna asupra prezentului si viitorului Romaniei. Si mai mult decat atat au aratat ca romanii merita, inainte de toate, sa fie respectati!

Acest lucru nu putea fi realizat fara promovarea unor tineri bine pregatiti, pliati pe realitatile Romaniei, care prin prestatia lor au demonstrat ca mult-asteptata reforma a clasei politice nu este atat de departe. Secretarul de stat din Ministerul Finantelor, Sebastian Burduja, este doar unul dintre tinerii liberali care arata, in fiecare zi, diferenta dintre toxicele numiri pe criterii eminamente politice, care excludeau orice bruma de competenta, din perioada guvernarilor pesediste si modul in care PNL intelege politica de cadre. Iar Sebastian Burduja si multi alti tineri liberali fac diferenta dintre competenta si amatorism, dintre implicare si fuga de raspundere, dintre responsabilitate si dispret la adresa cetateanului.

“Se împlinește un an de când sunt secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice. Sunt onorat și mândru să fac parte din cel mai bun Guvern al României post-decembriste, o echipă de profesioniști neobosiți, care au lucrat zi și noapte pentru români.

Guvernarea PNL a început într-un moment în care mediul de afaceri avea nevoie să respire după ce ani de zile tunurile PSD au fost îndreptate către ei, deși sunt coloana vertebrală a oricărei economii. Și în care românii erau exasperați de încercările repetate de captuare a justiției și de subminare a economiei.

Guvernul PNL a reușit să impună rapid un model bazat pe investiții, competitivitate, transformare tehnologică și digitalizare. Doar un exemplu care arată că această schimbare a început: după 10 luni din 2020 avem investiții publice record: 35,4 miliarde lei – cea mai mare sumă alocată investițiilor din ultimii 10 ani. Și asta în cea mai grea criză a ultimelor decenii.

Construcția începută trebuie să continue. Pentru asta, avem nevoie de voi. Pe 6 decembrie, alegeți echipa liberală. Echipa care va dezvolta România.

Programul de guvernare poate fi consultat aici: https://dezvoltam-romania.ro/” , a precizat, pe pagina sa de Facebook, Sebastian Burduja.