Atenție la contracte! În România prețul la electricitate a crescut cu 9.1% în anul 2020 față de anul 2019!

În prima jumătate a anului 2020, prețurile medii ale electricității casnice în Uniunea Europeană (UE) au scăzut ușor comparativ cu prima jumătate a anului 2019 (21,6 EUR la 100 kWh), ajungând la 21,3 EUR la 100 kWh. Prețurile medii ale gazului în UE au fost aproape stabile și s-au ridicat la 6,6 EUR la 100 kWh în prima jumătate a anului 2020. Prețurile energiei electrice au scăzut în 16 state membre ale UE în prima jumătate a anului 2020. Prețurile gazului au scăzut în 18 din cele 24 de state membre ale UE , care raportează prețurile gazelor naturale în sectorul gospodăriilor, în prima jumătate a anului 2020.

Taxele si accizele au reprezentat 40% din facturile de energie electrică percepute gospodăriilor din UE în prima jumătate a anului 2020.

Pentru gazele naturale, ponderea corespunzătoare a taxelor si accizelor a fost la o treime (33%) din facturile gospodăriei.

Cea mai mare scădere a prețurilor la electricitate în Olanda, cea mai mare creștere în Lituania

Între prima jumătate a anului 2019 și prima jumătate a anului 2020, cele mai mari scăderi ale prețurilor la electricitatea gospodăriilor, în monedele naționale, au fost observate în Olanda (-31,0%), urmate de Letonia (-12,8%), Slovenia (-11,4% ), Suedia (-10,0%) și Estonia (-8,9%). Scăderile de impozite au determinat în principal reducerea în Olanda, în timp ce costul energiei a fost principalul factor pentru reducerea prețurilor în Letonia, Slovenia, Suedia și Estonia. În schimb, cea mai mare creștere a fost înregistrată în Lituania (+ 13,6%), înaintea Poloniei (+ 12,9%), Luxemburg (+ 10,5%), României (+ 9,1%) și Cehiei (+ 8,0%). Costul energiei a fost principalul motor pentru aceste creșteri.

Exprimate în euro, prețurile medii ale electricității casnice în prima jumătate a anului 2020 au fost cele mai mici în Bulgaria (10,0 EUR la 100 kWh), Ungaria (10,3 EUR) și Estonia (12,4 EUR) și cele mai mari în Germania (30,4 EUR), Danemarca (28,3 EUR) ) și Belgia (27,9 EUR).

Drepturilor consumatorilor de energie :

Dreptul de acces la rețelele de energie electrică și gaze naturale;

Dreptul de a-și alege furnizorul de energie electrică și gaze naturale fară plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;

Dreptul de a fi informat în legătură cu condițiile generale de contractare, prețurile și tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale etc;

Dreptul de a solicita furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

Dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele de energie electrică și gaze naturale;

Dreptul de a beneficia de serviciul universal;

Dreptul de a primi informații despre utilizarea mai eficientă a energiei;

Dreptul de a adresa o plângere furnizorului referitor la activitățile prestate de acesta;

Dreptul de a vă adresa ANRE dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul furnizorul

Cea mai mare scădere a prețurilor la gaz a fost în Letonia, cea mai mare creștere în Olanda

Între prima jumătate a anului 2019 și prima jumătate a anului 2020, cele mai mari scăderi ale prețurilor la gazele casnice, în monede naționale, au fost observate în Letonia (-29,4%), Lituania (-19,8%), Suedia (-16,0%) și Portugalia (-15,4%). Scăderea impozitelor a determinat în principal reducerea în Suedia. Costul energiei a fost principalul factor pentru reducerea prețului în Letonia, în timp ce ambele au afectat prețurile din Lituania și Portugalia. În schimb, cea mai mare creștere a fost înregistrată în Olanda (+ 8,0%), înaintea Franței (+ 7,3%) și Croației (+ 5,2%). Creșterile de impozite au afectat în principal creșterea din Olanda. Costul energiei a fost principalul motor pentru creșterile din Franța și Croația.

Exprimate în euro, prețurile medii ale gazelor menajere în prima jumătate a anului 2020 au fost cele mai mici în Letonia, Ungaria și România (fiecare 3,2 EUR la 100 kWh) și Lituania (3,6 EUR) și cel mai mare în Olanda (10,0 EUR), Suedia (9,8 EUR ), Franța (7,9 EUR) și Danemarca (7,5 EUR).

“ Suntem racordati la curent, adica energie electrica. Pare a fi un atribut de normalitate in secolul nostru, cu toate ca de multe ori si in multe localitati, mai ales cele rurale calitatea este foarte slaba, intreruperi frecvente, fluctuatii, dar din pacate inca multe localitati sau parti mici din localitati, au energie la o calitate mai slaba sau nu au energie electrica, si sunt inca in secolele trecute utilizind lampa.

Dar totusi pentru cei care au energie electrica si un contract de furnizare, oare este un contract citit ? Inteles ? Primim facturi, dar le intelegem ? Stim ce citim, si de ce platim cat platim ? Ne cunoastem obligatiile si drepturile de consumatori de energie electrica? Stim ca exista pe piata mai multe companii diferite de la care putem cumpara energie electrica ? Ca exista concurenta ? Exact ca si la telefonia mobila si fixa !

In 1990 era un singur furnizor de telefonie, astazi este o concurenta acerba, multe compani care ne ofera astfel de servicii si la fel este si in domeniul energiei electrice in anul 2016, este primul an in care pe piata de publicitate au aparut anunturi, clipuri video, la tv, radio, panotaj, ofertele companiilor de energie electrica.

Deci, nu uita:

1) poti sa ti schimbi compania cu care ai contract

2) citeste contractual

3) ai grija ce cumperi si la ce pret

4) ai drepturi

5) ai si obligatii

6) fii informat “

Sorin Mierlea – Presedinte InfoCons