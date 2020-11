Raiffeisen Bank înregistrează lunar peste 15 milioane de logări în aplicatia Smart Mobile

Numarul clientilor digitali activi ai Raiffeisen Bank (cei care folosesc lunar aplicatiile de online si mobile banking) a depasit 800.000. 95% dintre ei aleg sa utilizeze serviciile digitale pe telefonul mobil, prin aplicatia Smart Mobile. Numarul utilizatorilor acesteia a crescut cu 30% in ultimul an si banca inregistreaza lunar peste 15 milioane de logari in Smart Mobile.

“In fiecare luna, inrolam peste 20.000 de clienti in aplicatiile de internet si mobile banking si, in medie, 300.000 de clienti unici acceseaza serviciile digitale in fiecare zi. Cea mai aglomerata ora este “Smart Hour”, de la 10.00 la 11.00, in fiecare zi, pentru ca atunci clientii pot face schimburi valutare lei-euro si euro-lei la cursul BNR. Optiunea aceasta, foarte apreciata de clienti, a implinit in septembrie 2020, un an de la lansare.” a spus Catalin Munteanu, director executiv Aria Clienti Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

In primele 10 luni ale anului 2020, numarul tranzactiilor efectuate de clientii persoane fizice in aplicatiile de mobile si internet banking a crescut cu 60%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Numarul total de utilizatori de servicii de plata cu telefonul prin RaiPay, Apple Pay si Garmin Pay a depasit 200.000, iar volumul platilor cu telefonul si smartwatch-uri inregistreaza o crestere de la luna la luna de10% in 2020.

Volumul platilor online efectuate cu cardurile bancii a crescut cu 60%, in luna septembrie 2020, fata de septembrie 2019. Din 23 noiembrie 2020, clientii au la dispozitie o noua metoda, rapida si sigura, de autorizare a platilor online la comercianti: prin biometrie (amprenta sau Face ID) sau PIN, cu aplicatia Raiffeisen SmartToken de pe telefonul mobil.

Raiffeisen Bank administreaza cel mai mare portofoliu de carduri de credit active din Romania, aproximativ 530.000, iar numarul de carduri de debit active a trecut de 2 milioane.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,1 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.900 de angajati, 340 de agentii in toata tara, 750 de ATM-uri, 373 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de 24.000 de POS-uri.