Oana Cambera, candidat al Alianței USR-PLUS la Camera Deputaților în Ilfov: Avem o șansă unică de a reforma clasa politică!

De peste 30 de ani, reformarea clasei politice se lasă așteptată. Prea multă iresponsabilitate, prea multă incompetență, prea multă politizare, prea mult dispreț la adresa cetățeanului.

Tocmai din aceste motive, votul din 6 decembrie devine mai important decât oricând.

Oana Cambera candidează pentru Camera Deputaților în Ilfov din partea Alianței USR PLUS. A intrat în politică decisă să miște lucrurile în direcția cea bună, să pună umărul la recredibilizarea unui Parlament plin de scandaluri, orgolii și lupte pentru putere.

Avocat de profesie și mama unei fetițe de zece ani, Oana Cambera, reprezentanta PLUS, crede în viitorul României, într-o țară modernizată, cu instituții depolitizate, credibile, cu o clasă politică care să pună interesul cetățeanului mai presus de orgoliile mărunte de partid.

Cotidianul online „Cronica Română” a publicat un interviu cu Oana Cambera, un exponent al noului val din politică, un avocat ferm care este convins că românii merită mult mai mult de la cei care îi reprezintă în Parlament.

Doamna Oana Cambera, de ce v-ar da un ilfovean dumneavoastră votul și nu unui penelist sau pesedist?

Încredere că suntem altfel și speranță că se poate face și altfel de politică în România. Cred că asta vreau eu să ne dea nouă ilfovenii. Votul lor să fie doar materializarea încrederii în tot ceea ce stă în spatele Alianței: dorința de schimbare a clasei politice! I-aș invita pe oameni ca atunci când votează, să ia în considerare faptul că Alianța USR PLUS este singura forță politică ridicată din societatea civilă, din mijlocul lor, după 30 de ani. Suntem peste 30.000 de membri, oameni tineri, cu experiență în mediul privat, care am aderat la acest proiect politic de câțiva ani, în mod voluntar, ceea ce arată cât de diferiți suntem față de cei care au fost până acum în politică și dorința noastră puternică de a vedea o schimbare reală. Este o șansă unică pe care o avem de a reforma clasa politică. Timp de 4 ani, un număr mic de parlamentari USR a reușit să aducă transparență asupra activității parlamentarilor, a promovat și a susținut cele mai puternice inițiative în beneficiul românilor: fără penali în funcții publice și fără pensii speciale. Gândiți-vă ce putem face dacă vom fi mai mulți..

Guvernul, deficitar la partea de prevenție în lupta împotriva pandemiei

Dacă ați fi parlamentar în acest moment, ce ați cere Guvernului să facă pentru o mai bună gestionare a pandemiei?

Perioada aceasta este extrem de grea pentru noi toți. Pe lângă dorul de a-i strânge în brațe pe cei dragi, simțim, din ce în ce mai tare, frica de boală și îngrijorarea că sistemul medical, și așa șubrezit, va ceda și nu va mai putea să ne garanteze dreptul la viață. Aș fi solicitat Guvernului în primul rând să comunice onest și deschis, pe înțelesul oamenilor. Să își recunoască limitele și să ceară oamenilor să fie partenerii statului pentru a salva viețile celor care sunt cei mai vulnerabili. Dacă purtatul măștii ar fi fost comunicat altfel și ar fi existat o mai bună campanie de conștientizare a riscurilor, sunt sigură că rezistența față de restricțiile impuse ar fi fost mai mică.

Alte măsuri ar fi: aplicarea restricțiilor în baza datelor reieșite din anchete epidemiologice, nu după presupuneri; recunoașterea situației reale și formularea de cereri de ajutor; achiziții transparente de echipamente medicale; utilizarea forțelor de ordine pentru a sprijini și a veghea la respectarea măsurilor în spațiile aglomerate; etapizarea măsurilor și personalizarea acestora; formularea de obligații clare pentru toate administrațiile publice, instituții de stat și impunerea măsurilor de respectare; note de informare și ghiduri transmise periodic operatorilor economici, particularizate pe domeniu, pentru a-i sprijini în organizarea activității; ghiduri de reconversie temporară a activității și autorizarea doar în baza unei declarații, facilități și credit fiscal pentru achiziție de echipamente care să permită reconversia.

„Voi introduce în legislație obligația pentru primării de a investi prioritar în rezolvarea problemelor urgente ale cetățenilor”

Spuneți-ne un lucru concret pe care îl veți rezolva din Parlament și care va îmbunătăți în mod clar viața ilfovenilor.

Și eu, la fel ca mulți ilfoveni, ne-am mutat aici, lângă București, căutând mai mult verde, mai mult aer curat, mai mult spațiu pentru copiii noștri, ca să se poată juca în siguranță. Din păcate, realitatea a fost complet diferită. Probleme cu poluarea aerului și a pânzei freatice, cu accesul la transportul public, cu deșeurile aruncate ilegal, peste tot, cu utilitățile.

Din Parlament voi crea cadrul legal pentru ca cetățenii să aibă garanția unor servicii mai bune. Primăriile vor deveni astfel mai eficiente, vor putea să lucreze împreună și să își crească capacitatea de a atrage fonduri. Calitatea serviciilor o dau și oamenii care se află în slujba publicului și de aceea mă voi asigura că angajările se fac prin concursuri transparente și funcționarii publici sunt evaluați periodic pe baza unor criterii de performanță. Voi pune de asemenea accent pe îmbunătățirea legislației de achiziții publice, pentru a evita furtul din bani publici, furt care este permis acum prin diferite portițe lăsate intenționat în legislație.

De asemenea, voi introduce în legislație obligația pentru primării de a investi prioritar în rezolvarea problemelor urgente ale cetățenilor, astfel cum rezultă din date statistice și din consultarea cetățenilor

Ce ați făcut, doamna Oana Cambera, până să intrați în politică și de ce ați făcut acest pas?

Mi-a luat ceva timp până să pot spune că sunt politician și că vreau să fac politică, pentru că politica are o conotație negativă în România, fiind asociată cu furtul, incompetența, „statul la stat”, aroganța. Și asta se întâmplă din cauza oamenilor care au făcut politică în ultimii 30 de ani. Mi-aș dori să schimbăm această imagine.

Sunt avocat în Baroul București din anul 2004 și în ultimii ani m-am axat pe consultanță legală comercială și antreprenorială. Știu că sună foarte abstract, dar în principal asta înseamnă că am scris și negociat contracte pentru diverse tipuri de tranzacții, am analizat riscurile și oportunitățile, mi-am reprezentant clienții la procedurile de achiziții și de autorizare pentru investiții, în fața instituțiilor de stat și a instanțelor de judecată. În paralel, in 2008, împreună cu familia am ridicat de la zero o activitate de antreprenoriat în turism. Am intrat în politică pentru că, deși realizasem prin munca proprie tot ceea ce mi-am propus, statul nu își respecta obligațiile de a-mi garanta serviciile de sănătate, de educație pentru copilul meu, de protejare a mediului în care trăiesc. Nu doar atât, banii din taxele mele erau folosiți în interesul lor, pentru funcții plătite cu bani grei unde nimeni nu muncește, iar asta nu se vedea în serviciile oferite de stat. M-am simțit păcălită, umilită și nedreptățită. Au fost ani de zile când am încercat să schimb ceva prin acțiuni civice sau prin proteste. După evenimentul de pe 10 august, când am simțit pentru prima oară frica de stat, un stat corupt, am înțeles că trebuie să fim acolo unde se ia decizia.

Am intrat în politică pentru că cel mai important lucru pe lume este copilul meu, pentru care aș lupta până în pânzele albe și pe care l-am făcut să plângă în repetate rânduri când i-am zis să plece din țară, atunci când se face mare. Acum lupt pentru a-i arăta că se poate și în România, și aici oamenii cinstiți pot decide și va avea o șansă de a se dezvolta acasă, în țara ei.

„Pun preț pe lucrul în echipă și știu că orgoliile și vanitatea te îndepărtează de ceea ce îți propui”

Ce ați vrea să știe ilfovenii despre dumneavoastră ca om?

Îmi place să fiu înconjurată de oameni, sunt familistă, energică și foarte determinată. Nu am pretenția că le știu pe toate și nici nu o voi face, accept sfaturile, pun preț pe lucrul în echipă și știu că orgoliile și vanitatea te îndepărtează de ceea ce îți propui.

Locuiesc în Tunari, sunt căsătorită de 15 ani și am o fetiță de 10 ani cu care îmi place să vorbesc deschis, despre orice subiect și cu care împărtășesc iubirea față de animale. Pasiunea noastră în familie sunt călătoriile, pentru că respectăm diversitatea, ne place să învățăm din experiența altora și din ele am înțeles că peste tot există ceva frumos, depinde de oameni cum fac lucrurile frumoase să crească.