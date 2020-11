Maria Grapini trage un semnal de alarmă: România, între statele care nu s-au conformat și nu au respectat prevederile directivei legate de abuzul sexual al copiilor!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a vorbit, la Radio Timișoara, despre amendamentele depuse în proiectul de rezoluție al Comisiei LIBE (Libertăți civile, justiție și afaceri interne) a PE, privind declarația Comisiei Europene legată de o nouă strategie europeană în materie de securitate. “Am adus amendamente pentru că, din toate analizele făcute, am constatat că, în 2019, în foarte multe state membre, din păcate și în România, Comisia Europeană a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de directiva 2011/93 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile”, a punctat Maria Grapini. În acest sens, a mai adăugat europarlamentarul, 23 din cele 27 de state membre au fost notificate de Comisie.

“Săptămâna trecută, am avut dezbateri în mai multe comisii. Dezbaterea din comisia libertăți civile, ca și comisie specializată pentru securitate, pentru Justiție și, evident, pentru apărarea drepturilor omului, cred că este importantă pentru România și pentru români. Concret, Comisia LIBE a propus un proiect de rezoluție, bazat pe declarația Comisiei Europene privind o nouă strategie europeană în materie de securitate. Sigur că această rezoluție urmează să fie votată în plenară însă vreau să spun că și eu am adus aici amendamente pentru că, din toate analizele făcute, am constatat că, în 2019, în foarte multe state membre, din păcate și în România, Comisia Europeană a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de directiva 2011/93 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile”, a precizat europarlamentarul Grapini.

„În acest sens, 23 din cele 27 de state membre au fost notificate de Comisie. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că avem o problemă și trebuie să schimbăm reglementările la nivel european și, evident, la nivelul fiecărui stat, pentru a putea să crească securitatea legată de reacția rapidă, în situația în care copiii și femeile sunt amenințați. De data aceasta, am vorbit punctual, despre abuzul sexual asupra copiilor.

Sigur că am depus mai multe amendamente, ca și alți colegi care au făcut același lucru. Ideea este că noi solicităm, prin această rezoluție, să modificăm directiva care reglementează securitatea. Aici am constatat că avem probleme legate și de traficul de droguri și de criminalitatea organizată”, a completat europarlamentarul umanist, care a mai spus că, în amendamentele sale, a pus un accent deosebit pe prevenție.

“De aceea cred că și România, fiind nominalizată între statele care nu s-au conformat și nu au respectat prevederile directivei legate de abuzul sexual al copiilor, trebuie să se conformeze și să ia, urgent, măsuri. Știm bine câte cazuri am avut… evident, transfrontaliere, să spun așa, cu cetățeni din alte state care au avut legături cu cetățeni din România. Ceea ce este tragic este faptul că sunt copii din România care sunt de fapt lipsiți de securitate”, a opinat, revoltată, Maria Grapini.

În opinia europarlamentarului, o altă problemă care a fost introdusă în această rezoluție este cea legată de amenințările teroriste.

„Am văzut, de altfel, rapoartele Europolului și am propus, prin această rezoluție, pe de o parte, întărirea Europolului, de la resurse umane până la majorarea bugetului, iar pe de o altă parte, colaborarea, mult mai bună și mai eficientă între statele membre, în interiorul UE, pentru combaterea acestei amenințări. Spre exemplu, îmbunătățirea controlului la frontiere.

Sper ca România să țină cont de aceste lucruri și trebuie să spun cetățenilor că miniștrii de Interne participă la Consiliul de miniștri și știu despre toate aceste probleme pe care eu le aduc acum în fața cetățenilor. Până la urmă, sănătatea și securitatea cetățenilor sunt lucruri extrem de importante și, de aici încolo, cu o sănătate și o securitate asigurate, putem să construim și să ne dezvoltăm din punct de vedere economic”, a conchis europarlamentarul Grapini.