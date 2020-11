Ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Pensiile vor crește și în anii următori!

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat la România TV faptul că pensiile vor crește anul viitor, dar și anii viitori. Violeta Alexandru a afirmat că acest lucru este prezentat și în programul de guvernare al PNL.

Violeta Alexandru a precizat faptul că pensiilor vor crește în anii urmăritori. Aceasta a precizat că PNL a fost alături de români în acest an dificil.

”Lucrurile sunt clar menționate, pensiile vor crește. Am crescut anul acesta, într-un an dificil economic, vom avea o creștere și în anii următori. Facem afirmația în programul de guvernare ca un angajamat al dorinței noastre de a crește pensiile. PSD a făcut o promisiune, dar nu s-a ținut de ea. PNL a crescut pensiile și într-un an dificil. Am fost alături de români pentru că știm că din contribuțiile lor se alimentează bugetul din care facem plata pensiilor. Diferența dintre noi și PSD este că noi nu mințim” , a declarat Violeta Alexandru.

”Cert este că atunci când am luat o decizie, am comunicat-o. Am explicat pe date concrete, așa se va întâmpla și la momentul unei eventuale decizii. Semnele sunt bune, sunt încurajatoare. Sunt cu peste 15.000 de angajați activ înregistrați față de perioada dinainte de pandemie. Lucrurile sunt în evoluție bună” , susține ministrul Muncii.

”Nu sunt adepta unor schimbări majore în legea pensiilor pentru că văd cât de greu s-a adaptat sistemul, dar anumite corecții trebuie făcute. Prioritatea mea a fost să acordăm oamenilor drepturile care li se cuvin” , a declarat Violeta Alexandru.