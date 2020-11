Dan Cristian Popescu acuză: “Noul primar de la Sectorul 2, Radu Mihaiu, și majoritatea USR-PLUS-PNL, au redus bursele a 4408 copii cu medii între 9 și 9.49!”

Fostul viceprimar al Sectorului 2, actualmente consilier local PSD, Dan Cristian Popescu critică dur seria de abuzuri și abordări politicianiste ale majorității USR-PLUS-PNL în timpul mandatului noului primar Radu Mihaiu. Deși Dan Cristian Popescu și consilierii locali ai PSD au încercat să oprească decizia reducerii alocațiilor a peste 4000 de elevi de la 200 la 155 lei, mașina de vot a noii majorități a adoptat această “măsură discriminatorie”.

“Epopeea burselor pentru elevi și alte întâmplări!

Astazi, o nouă ședință de Consiliu local Sector 2, o noua serie de abuzuri și abordări politicianiste ale majorității Usr-Plus-Pnl!

Cu toate că ședința nu a fost convocată ca fiind online, primarul care delegase, deja, toate atribuțiile unui viceprimar, a dorit să participe, online (de acasă, cu masca pe față ), lucru care nu este permis de lege. Am semnalat acest lucru, dar majoritatea slugarnică față de șef, “a închis ochii”!

Dar sa trecem la lucrurile grave. Acum 2 saptamani, primarul a intenționat să taie masiv din burse, motivând că nu mai sunt bani, pentru că “au fost cheltuiți de fosta conducere”, dar în urma presiunilor opoziției, acesta a dat înapoi și, culmea, acum se laudă că a găsit 6 mil Ron, în plus, pentru burse, dar tot trebuie să taie o mare parte dintre acestea, cu 25%. Văzând acest lucru și știind că sunt bani, am depus un amendament acum 2 zile ca aceste burse să nu fie tăiate. Speriat probabil, primarul si-a pus consilierii să îi amendeze propriul proiect, renunțând la tăierea burselor aferente mediilor 8.50-8.99, însă tăind bursele copiilor cu mediile 9-9.49, de la 200 ron la doar 155 ron (nu 150 ron, cât a propus initial). Am insistat in ședință ca aceste burse să nu fie tăiate deloc, chiar am arătat și sursa banilor (capitolul dobânzi de la niște credite care nu au fost trase), dar totuși majoritatea s-a opus. Îmi pare rău pentru că nu am reușit să oprim această măsura discriminatorie, dar promit să fac tot ce ține de mine pentru a remedia situația și a nu dezamăgi cei 4408de copii, cu mediile între 9 și 9.49!”, a precizat, săptămâna trecută pe pagina de Facebook, Dan Cristian Popescu, consilier local PSD la Primăria Sectorului 2.