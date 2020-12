Alin Firfirică, cel mai bun aruncător de disc din țară, mesaj de Ziua Națională: România, te iubesc!

De Ziua Națională, Alin Firfirică, cel mai bun atlet”tricolor”, are un mesaj pentru toți românii și dezvăluie că din dragoste pentru țara în care s-a născut, nu a plecat în America, atunci când a avut ocazia.

De 1 Decembrie se muncește! Cel puțin în cazul lui Alin Firfirică, cel mai bun aruncător de disc din România! În drumul spre medalia olimpică de la Tokyo din 2021, atletul nu ratează nicio zi de pregătire, însă a avut timp să le transmit conaționalilor un scurt mesaj.

“La mulți ani, dragi români, aveți grijă de voi și încercați pe cât mai mult posibil să faceți mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

Putea să meargă în America

Deși a avut ocazia să plece din țară, Alin nu a făcut-o și spune că nu ar putea să trăiască în altă parte în afară de România.

”Când eram la vârsta de 18-19 ani am primit o invitație să merg să fac facultatea în America. Nu aș putea să fac acest lucru, sunt român, vreau să stau acasă, de ce să plec?! Avem o țară atât de frumoasă” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

Sportivul a trăit de multe ori pe pielea sa ce înseamnă să îi cânte imnul național la competiții și spune că sentimentele nu pot fi descrise în cuvinte!

”În momentul în care sunt pe podium și îmi cântă imnul tot ce îmi trece prin cap este faptul că toată munca pe care am depus-o nu a fost în zadar” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

Muncește pentru aurul olimpic

Alin așteaptă cu nerăbdare Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, unde este calificat și spune că a fost urmărit de ghinion în ceea ce privește cea mai importantă competiție sportivă din lume.

“În 2016 am reușit baremul pentru JO, la 3 zile după ce perioada de calificări s-a închis, așa că am stat acasă, am văzut competiția de la televizor. În 2020 m-am calificat cu potențial de medalie, dar sunt tot acasă, pentru că s-a amânat Olimpiada” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.

Sportivul are gânduri mari în ceea ce privește marea competiție din anul viitor. „Mi-a cântat imnul la atâtea concursuri, acum tot ce am în cap este să reușesc la Jocurile Olimpice să urc pe cea mai înaltă treaptă și să văd cum este să îți cânte imnul la o asemenea competiție” – Alin Firfirică, atlet calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de aruncare a discului.