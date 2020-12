Nicușor Dan dă lovitura de grație USR-PLUS: „Optiunea mea pentru votul de duminica e PNL!”

Anunțul momentului facut in urma cu puțin timp de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Acesta a anunțat, într-o declarație de presă, cui îi va acorda votul la alegerile parlamentare din 6 decembrie, în detrimentul USR-PLUS, formațiune care l-a susținut pentru fotoliul de edil al bucureștenilor. Nicușor Dan a precizat și care sunt argumentele ce stau la baza deciziei sale.

„Voi face o analiza a clasei politice din ultimii ani. E analiza mea, alegerea va apartine romanilor care vor iesi la vot. E obligatoriu sa trimitem PSD in opozitie pentru raul facut Romaniei si Bucurestiului. Optiunea mea pentru votul de duminica e PNL. Un guvern puternic e optiunea cea mai buna”, a transmis primaul general al Capitalei, in urma cu scurt timp.

Nicusor Dan a aratat ca, desi este fondatorul USR, considera „cu toata onestitatea ca PNL este cea mai buna optiune pentru Romania astazi”.

„Noi decidem acum viitorul Romaniei pentru urmatorii patru ani. E o chestiune foarte serioasa”, a mai spus edilul.

Printre argumentele lui Nicusor Dan se numara urmatoarele: „PNL are cel mai solid program de guvernare, care are o componenta importanta de dezvoltare si bunastrae. Are cea mai buna varianta de premier. Orban e o persoana de incredere, loiala oamenilor, cu viziune si cu anvergura, adica vede mizele mari. E preocupat de solutiole la probleme si nu de beneficiul de imagine pe care l-ar obtine rezolvand problemele respective. PNL are o relatie corecta, deja functionala, cu presedintele Romaniei. PNL are o relatie corecta, deja functionala, cu mine, primarul general al Capitalei. Drept dovada, in doar o luna am reusit sa rezolvam o multime de probleme ale Capitelei (….). Sunt convins ca in 4 ani vom face lucurui bune pentru bucuresteni. PNL are sansa sa bata PSD, sa scoata caracatita din primarie”.

In finalul expunerii sale de motive, primarul general a afirmat: „Nu spun ca clasa politica e minuata. Nivelul ei este cel pe care il stim cu totii. Avem duminica alegeri importante. In urma lor avem o sansa uriasa de bunastare, iar partidul care poate sa faca asta este PNL”.

„Oamenii sa voteze pentru dezvoltarea Romaniei si pentru Bucuresti”, este mesajul cu care si-a incheiat Nicusor Dan declaratia de presa.