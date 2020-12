Kaspersky și KRAKATAU prezintă o colecție unică, personalizată cu amprenta utilizatorilor în mediul digital

Astăzi, exprimarea propriei personalități nu se referă doar la a ne manifesta individualitatea prin hainele pe care le purtăm și modul în care arătăm, ci și prin ceea ce facem online – mulți dintre noi folosind canale new media pentru a ne împărtăși opiniile și convingerile. Cum pot oamenii să își creeze identități digitale și să se exprime, păstrându-și în același timp personalitatea în siguranță în mediul online? Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța vieții private și a libertății de exprimare, Kaspersky și brand-ul internațional techware KRAKATAU au lansat o colecție de articole de îmbrăcăminte care pot fi personalizate prin amprenta de identitate digitală a proprietarului – colecția Safe_expression.

Potrivit unor cercetări recente realizate de Kaspersky, 37% dintre mileniali consideră că sunt prea plictisitori pentru a fi vreodată victimele criminalității cibernetice. Cu toate acestea, analiza mai multor piețe Darknet, realizată de către experții Kaspersky, arată că datele noastre pot fi valoroase nu numai pentru noi, ci și pentru infractorii cibernetici. Astfel, printre cele mai apreciate și dorite date vândute pe aceste piețe se numără selfie-urile în care se regăsesc documente, cum ar fi pașapoartele sau permisele de conducere (care valorează de până la 40-60 USD), dosarele medicale (până la 30 USD), detaliile cardului de credit (până la 20 USD), conturi PayPal (până la 500 USD) și informații complete de identificare (până la 10 USD). Aceste informații pot fi utilizate în diferite scopuri rău intenționate, de la utilizarea datelor oamenilor pentru a primi bani, și până la șantajarea acestora.

Internetul și serviciile online ne oferă vaste oportunități de a ne împărtăși opiniile și de a ne conecta cu oameni din întreaga lume, dar trebuie să ne asigurăm că este un loc sigur pentru a ne exprima. Astăzi, a te exprima implică a fi curajos și îndrăzneț în opiniile tale, iar sarcina de a face asta în siguranță devine una non-banală. Kaspersky se angajează să protejeze datele unice ale oamenilor și își propune să creeze oportunități pentru ca oamenii să se poată desfășura în siguranță.

Colecția exclusivă concepută împreună cu KRAKATAU vă invită să creați un articol vestimentar care să exprime personalitatea voastră unică și să dezvăluie cât de pregătiți sunteți să vă protejați viața privată. Articolele vestimentare se bazează pe amprenta unei personae în mediul digital. Răspunzând pur și simplu la câteva întrebări adresate de către un chat-bot special despre comportamentul dumneavoastră în mediul online și obiceiurile care țin confidențialitate, veți primi propriul dumneavoastră design unic gata de imprimat. Crearea acestui element personalizat este realizată pe baza unor algoritmi unici, care analizează problemele de confidențialitate ale utilizatorilor. Cu cât o persoană este mai îngrijorată de confidențialitatea ei – cu atât va fi mai complexă sau mai armonioasă definirea acestui design.

„Exprimarea individualității a fost întotdeauna importantă pentru oameni și astăzi avem mult mai multe oportunități de a o face digital. Vedem cum oamenii pot genera o schimbare pozitivă în lume, împărtășindu-și poveștile. Dar este, de asemenea, important ca exprimarea personalității noastre să fie, sigură, pentru că fiecare dintre noi este unic, iar datele pe care le împărtășim online sunt extrem de personale și valoroase”, spune Andrew Winton, Vicepreședinte Global Marketing la Kaspersky. „Prin crearea acestei colecții alături de KRAKATAU, vrem să vorbim despre confidențialitate și siguranță într-un mod care să se poată raporta la modă și să explicăm pur și simplu calea prin care exprimarea sinelui poate rămâne liberă și protejată.”

„Ceea ce ne-a plăcut în mod special la această idee de colaborare este elementul creativ Do It Yourself (DIY), prin care oamenii își pot personaliza hainele pentru a se potrivi cu personalitățile lor. Mai mult, personalizarea nu se bazează pe emoțiile oamenilor, ci pe modul în care își folosesc dispozitivele și pe obiceiurile lor digitale, ceea ce este extrem de important în lumea de astăzi. În cele din urmă, securitatea a devenit tema cheie a colecției – aceasta demonstrează modul în care vă puteți păstra datele în siguranță online, în timp ce articolele de îmbrăcăminte din colecție vă de vreme rea în lumea reală”, adaugă echipa KRAKATAU.

Colecția limitată Safe_expression folosește tehnologii experimentale și oferă tricouri, hanorace și jachete în culori contrastante – negru și verde neon. Articolele din colecție sunt fabricate din materiale izolante ecologice Repreve și țesătură cu membrană cu acoperire hidrofugă. Fiecare piesă este completată de mărci de design minimaliste și poate activa ideea din spatele colecției, care este de a crea o piesă vestimentară personalizată prin amprenta dumneavoastră din mediul online, prin intermediul site-ului brand-ului.

Despre Kaspersky

Kaspersky este o companie globală de securitate cibernetică fondată în 1997. Informațiile vaste despre amenințările cibernetice și experiența în securitate IT deținute de Kaspersky se materializează în mod constant în soluții de securitate și servicii inovatoare pentru a proteja companiile, infrastructura critică, autoritățile guvernamentale și utilizatorii individuali din toată lumea. Portofoliul vast al companiei include protecție endpoint de top și mai multe soluții specializate de securitate și servicii, pentru a combate amenințările digitale tot mai complexe. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejați de tehnologiile Kaspersky, precum și 250.000 de companii client, pe care le ajutăm să protejeze ce e mai important pentru ele. Pentru mai multe informații, vizitați www.kaspersky.com.

Despre KRAKATAU

KRAKATAU este un brand de îmbrăcăminte global, cu principalele magazine în Moscova, Sankt Petersburg și Amsterdam. Brandul a fost fondat în 1999 la Sankt Petersburg și astăzi este prezent în 800 de magazine din 17 țări. KRAKATAU combină inovațiile științifice și tehnice cu designul minimalist și functional în îmbrăcăminte.

Aflați mai multe pe www.krakatauwear.com