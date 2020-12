Ponta, mesaj pentru români: „Dacă PNL şi USR vor rămâne la putere, ne va fi mai rău decât în 2010”

Liderul Pro România, Victor Ponta, a participat, în ultima zi de campanie electorală, la o emisiune electorală la România TV, şi i-a îndemnat pe români să iasă la vot, pentru că votul în sine nu este periculos, dar, susţine fostul premier, încă patru ani de guvernare PNL ar fi catastrofali pentru România.

Victor Ponta a declarat, la România TV, că românii trebuie să meargă la vot pentru a lăsa toată puterea în mâinile unui singur om, preşedintele Klaus Iohannis, dar şi pentru a evita intrarea la guvernare a Alianţei USR-PLUS, pe care o vede ca principal pericol, deoarece singurul plan pe care îl are este reprezentat de arestări.

„Sper sa vina oamenii la vot, pentru ca ziua votului nu e periculoasa, campania a fost periculoasa. Patru ani de zile nu o sa mai putem sa schimbam, iar eu va spun ca daca dupa duminica vor ramane la putere PNL si USR, ne va fi mai rau decat ne-a fost in 2010.

Cea mai mare problema e ca oamenii nu prea au speranta. Spun ca ramanem tot cu Iohannis, tot cu boala, oricum ne taie salariile, totul se inchide. In 2012 era USL, am scos tara din criza datorata lui Basescu. Anul asta cine a fost la guvernare, nu PNL? Nu l-a deranjat nimeni, doar Pro Romania i s-a opus, in rest PSD a votat cot la cot cu ei.

Nu am asteptari la cei de la USR, ei sunt contra, stiu doar cu puscarii. Eu cred ca tocmai asta trebuie sa oprim, pentru ca atunci cand ii vad pe cei de la USR cum gandesc, ca daca nu esti din Bucuresti si nu dai nu stiu cat pe o cafea, inseamna ca votezi cu PSD sau cu Ponta. Cum a fost sondajul acela, care a bulversat pe toata lumea, pentru ca i-a aratat cum sunt.

De aceea oamenii trebuie sa vina la vot, sa nu lase puterea toata in mana lui Iohannis. Puterea nu trebuie sa fie toata in mana nimanui, nici Iohannis, nici Ciolos.”, a spus Ponta.

„Eu nu m-am certat cu Ciolos, asta tebuie sa faca oamenii politici, sa-si prezinte ideile. Dar noi ne-am obisnuit fara dezbateri, nu am mai avut din 2014. E era Iohannis. L-am prins si eu un pic pe Ciolos, dar Orban nu a venit.”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a fost întrebat cine crede că va forma noul guvern.

„Raspunsul corect ar fi fost ca va fi la guvernare cine decid romanii, dar pana la urma va fi cine decide Iohannis. Eu de aia ii indemn pe romani sa-i aratam ca nu decide el singur. Il lasa pe Orban, ca e cuminte, apoi pune alt Orban. Am facut o gluma ca daca PSD iese pe primul loc, cere renumararea, ca sa nu il supere pe Iohannis.”, a răspuns Victor Ponta.

„A zis Ciolos ca vrea sa fie prim-ministru, am zis ca ce lucruri extraordinare spune. Era sa ma ia somnul, a trebuit sa-l mai intep eu un pic. Daca il prindeam pe Orban il intrebam mai multe lucruri, dar cu Ciolos cred ca ne-am lamurit. Noi intram la guvernare, doar domnul Basescu cred ca nu mai intra, decat daca il mai ajuta tableta pe Petrov. Evident ca PSD si PNL, intr-o ordine sau alta vor fi pe primele locuri. Dar cum scoatem tara din criza? Ei, astia mari, nu zic cum. Noi, Pro Romania, o spunem, dar zic ca noi suntem mici. Sa o zica ei, astia mari.

Daca oamenii vin la vot duminica, poate macar de USR scapam. Sa vina oamenii la vot si sa voteze cu Pro Romania.”, a afirmat Ponta.

Ponta nu crede că alegerile se pot desfăşura cu respectarea prevederilor constituţionale, atâta timp cât peste 100.000 de români se află în izolare sau carantină.