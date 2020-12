România a cucerit Europa la box!

Tinerii pugiliști români s-au întors de la Campionatul European de juniori cu 10 medalii, dintre care două de aur, două de argint și șase de bronz. Dănuț Gîrleanu, fratele singurul boxer român calificat la Olimpiadă, Cosmin Gîrleanu, este cel mai bun de pe continent la categoria 54 kilograme, în timp ce Livia Botucă e cea mai bună la plus 80 de kilograme.

Finalul de an este unul extraordinar pentru boxul românesc! După ce în urmă cu două săptămâni, Loredana Marin a câștigat pentru prima dată în istoria boxului feminin de la noi medalia de aur la un Campionat European de Tineret, a venit și rândul juniorilor să cucerească Europa!

Tinerii s-au întors acasă cu 10 medalii, dintre care două de aur!

„Lucrurile au ieșit cum nu ne așteptam, 10 medalii, dintre care două de aur, două de argint și 6 de bronz. O salbă de medalii cu care ne putem mândri că sfârșitul de an sau Moș Nicolae și Moș Crăciun au venit cu daruri consistente la FRB și la boxul românesc”- Vasile Cîtea, președintele Federației Române de Box.

Livia Botucă, cea mai bună pugilistă din Europa la categoria plus 80 kilograme, are 16 ani, face box doar de doi ani, iar înainte a practicat 7 ani de tenis de câmp și alți 2 de handbal.

„A fost uimitor, mai ales când am câștigat știu că m-am pus în genunchi și am început să plâng de fericire. Medalia va fi atârnată deasupra patului” – Livia Botucă, medalie de aur la Campionatul European de box, categoria 80+ kilograme.

Adrian Lăcătuș, omul care a scos campioane după campioane la boxul feminin povestește că nu credea că boxul îl va mai face să plângă.

„Dacă nu am mai plâns demult de bucurie, s-a întâmplat de data aceasta, o satisfacție maximă pentru că fetele chiar și-au atins obiectivul , iar la ea la un moment dat chiar i-am spus calculatorul meu pentru că a ascultat, a făcut ceea ce trebuie și rezultatul a venit” – Adrian Lăcătuș, antrenor principal lot național de box feminin.

Medalia de argint la fete a fost câștigată de o sportivă, pe care tatăl său a dus-o prima dată într-o sală de box. Când a aflat de medalia câștigată de copila lui, părintele a izbucnit în lacrimi.

„Este ceva uimitor pentru că am muncit foarte mult și mi-am dorit foarte mult medalia asta și am zis eu până nu ajung în finală nu mă las” – Ana Maria Romanțov, medalie de argint la Campionatul European de box, categoria 48 kilograme.

Familia Gîrleanu e una de campioni

În familia lui Cosmin Gîrleanu, singurul pugilist român calificat la Olimpiada de la Tokyo din 2021, boxul este o tradiție.

Fratele său mai mic, Dănuț a moștenit pasiunea pentru sportul cu mănuși de la Cosmin. La 15 ani, puștiul s-a întors acasă cu medalia de aur la categoria 54 de kilograme, iar fratele său spune că a trăit toate partidele lui de la acest Campionat European la intensitate maximă.

„Am avut emoții mai mari ca la meciurile mele și chiar nu-mi venea să cred, tremuram, nu puteam să mi le controlez, dar a meritat. Mă simt foarte mândru și foarte bucuros, am trăit fiecare meci cu o emoție de nedescris, dar acum sunt foarte fericit și emoționat că s-a întors acasă campion european” – Cosmin Gîrleanu, boxer calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021, la categoria 52 kilograme.

Înainte să se apuce de box, Dănuț a făcut 5 ani fotbal de performanță, iar visul său este să ajungă la Olimpiadă.

„Este foarte frumos, am muncit foarte mult pentru acest titlul și este doar un început. M-am așteptat să câștig pentru că am fost foarte mult timp plecat de acasă și am muncit foarte mult” – Dănuț Gîrleanu, medalie de aur la Campionatul European de box, categoria 54 kilograme.

Deși recunoaște performanța sportivilor săi, Dorel Simion, antrenorul lotului masculin de juniori, vrea să rămână cu picioarele pe pământ după acest succes. Pe fostul mare pugilist îl bucură altceva!

„Noi am eliminat din competiție 3 ruși din echipa lor și ei au avut 9 în finală, mie asta îmi dă cea mai mare încredere. Rezultatele obținute de copii au fost de excepție ” – Dorel Simion, coordonator principal, lot masculin de juniori.

Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la Campionatul European

Înainte de plecarea în Bulgaria, la Campionatul European, Vasile Cîtea, președintele Federației Române de Box, le-a trasat antrenorilor un obiectiv.

„Noi am avut două, trei medalii ca obiectiv și încă doua, trei locuri cinci. Din fericire pronosticurile noastre au fost date peste cap în bine. Nu ne așteptam să ajungem la un număr atât de mare de medalii. Ceea ce am început acum un an jumate ca și proiect începe să dea roade” – Vasile Cîtea, președintele Federației Române de Box.

Șeful de la box mai are o bucurie, doi dintre sportivii care s-au întors acasă cu medaliile de argint sunt din orașul său, Iași.

Românii au adus 10 medalii de la Europene

Delegația României a venit acasă cu 10 medalii, dintre care, cinci la feminin, una de aur, câștigată de Livia Botucă (80 + kg), o medalie de argint, obținută de Ana Maria Romanțov (48 kg) și trei de bronz, Andra Sebe (60 kg), Alina Crețu (66 kg) și Maria Cimpoeru (75kg ).

Băieții s-au întors cu cinci medalii, dintre care una de aur, câștigată de Dănuț Gîrleanu (54 kg), una de argint obținută de Ionuț Chiriac (52 kg) și trei de bronz, Ionuț Pavel (46 kg), Saly Palapiuc (48kg) și Doruleț Țiu ( 60 kg).