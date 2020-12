Liberalul Rareș Bogdan a votat „cu gândul la gazul primit în față pe 10 august!”

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat la ieşirea din secţie că procesul de votare este sigur, că măsurile de prevenţie sunt respectate atât de votanţi, cât şi de membrii comisiilor.

Rareș Bogdan a declarat că speră ca noul parlament şi guvernul care se va forma să ducă România la nivelul economic pe care îl avea în perioada interbelică, atnci când era o forţă în Europa.

„Am votat cu gandul la zilele si serile petrecute in strada in 2017 si la gazul primit in fata pe 10 august si pentru ca asa ceva sa nu se mai repete in Romania. Am votat pentru un plan Marshall la care Romania nu a avut sansa acum zeci de ani, dar o are acum. Am votat pentru ca romanii sa se poata intoarce acasa si sa-si creasca copiii aici, in tara lor.

Am vazut ca oamenii pastreaza distanta, toti membrii comisiei poarta manusi si masti, exista solutie de dezinfectat mainile. Oamenii trebuie sa voteze, votul nu este mai periculos decat mersul la magazin. Romanii trebuie sa voteze pentru ca Romania sa ajunga acolo unde era in perioada interbelica, atunci cand Romania era o forta in Europa.”, a spus Rareş Bogdan la ieşirea din secţia de votare.