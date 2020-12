Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, despre importanța modificării Regulamentului Vamă pentru România

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a vorbit, la Radio Timișoara, despre importanța, inclusiv pentru România, a modificării Regulamentului Vamă în urma negocierii între Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul European.

În calitatea sa de raportor din partea Parlamentului European pe marginea acestui important raport, europarlamentarul Grapini a susținut necesitatea repartizării unui buget pentru îmbunătățirea informatizării vămilor și funcționarea sistemică a Uniunii Vamale.

„Astfel am avea un control mai riguros din punctul de vedere al intrării produselor în piața internă, mai ales că noi am constatat, în baza actualului regulament, mai ales în contextul crizei sanitare, că au intrat foarte multe produse neconforme”, a punctat Maria Grapini.

“Săptămâna trecută, am avut mai multe ședințe de comisii însă vreau să vorbesc despre un lucru care se apropie, încet dar sigur, de finalizare și care va aduce un impact și asupra României. Am avut întâlnire cu raportorii din umbră, eu fiind raportor din partea Parlamentului European, pe un raport important, și anume, modificarea Regulamentului Vamă. Avem, de altfel, programat deja și trialogul, negocierea între Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul European, eu fiind negociatorul din partea Parlamentului. Din partea Consiliului European, va veni reprezentantul Germaniei pentru că, până în decembrie, Germania deține președinția Uniunii Europene și, evident, va veni și comisarul pe probleme de piață internă sau reprezentantul Comisiei Europene”, a precizat europarlamentarul umanist.

„Am ajuns, în mare măsură, la consens. Sigur, mai avem de negociat peste două săptămâni, la trialog, cu Comisia și Consiliul, o retroactivitate, în contextul blocajului care a apărut la cadrul fianciar multianual, și reamintesc aici că Polonia și Ungaria s-au opus regulilor de împărțire a banilor pe noul cadru financiar. Acest blocaj face ca și acest regulament să nu poată să fie finalizat și, ca atare, trebuie să aprobăm în trialog, într-o înțelegere între cele trei instituții, o aplicare retroactivă a bugetului. Mai ales că, în Regulamentul Vamă, eu am susținut foarte mult să avem un buget, pentru că, altfel, nu văd cum am putea să îmbunătățim informatizarea vămilor și funcționarea sistemică a Uniunii Vamale, în lipsa unui buget care să fie alocat, pe de o parte, pentru informatizare, și pe de altă parte, pentru instruirea personalului și pentru proceduri de lucru. Astfel, aș spune eu, sita ar fi mai deasă, adică am avea un control mai riguros din punctul de vedere al intrării produselor în piața internă, mai ales că noi am constatat, în baza actualului regulament, mai ales în contextul crizei sanitare, că au intrat foarte multe produse neconforme”, a completat Maria Grapini.

„ De aceea, Uniunea Vamală are o importanță foarte mare din punctul de vedere al condițiilor de intrare în piața internă, verificarea cantitativă, calitativă, a contrafacerii, a prețurilor de dumping, a produselor din alte state. Evident, după aceea, pe teritoriul pieței interne a UE, fiecare stat membru, prin autoritățile naționale, trebuie să controleze riguros calitatea, cantitatea, pentru a menține o siguranță a produselor pentru consumator, o protecție înaltă a consumatorului și, așa cum spun de fiecare dată, și o competiție loială, corectă, între producătorii din România și alte state membre ale UE și producătorii din state terțe”, a conchis europarlamentarul Grapini.