82% dintre școlile din România au nevoie urgentă de reparaţii

Într-o Europă debusolată, mai fracturată ca oricând, cu o evoluție economică discrepantă între Vest și Est, dar cu reguli și ordonanțe de urgenţă preluate aproape la unison, totuși, doar România și Letonia au interzis complet accesul copiilor în şcoli.

Un tablou al sistemului de învățământ, astăzi

În România ultimilor 30 ani s-au construit sub 400 şcoli, însă s-au închis câteva mii. Până în 2013 erau 1,800 şcoli închise și 1,500 comasate; probabil că numărul acestora s-a dublat între timp. Situația exactă nu se știe, fiindcă, odată ce școlile au fost date în grija primăriilor în 1998, Ministerul Educației nu a mai monitorizat din punct de vedere logistic ce se întâmplă cu aceste instituții.

Într-o ţară cu 14,000 localități (dintre care doar 319 sunt orașe, restul sunt comune și sate) au mai rămas cel mult 21,000 şcoli (iar Institutul Naţional de Statistică spune că doar 7,204 au personalitate juridică); adică 1,5 şcoli per localitate. Mai exact: 82% dintre aceste clădiri au fost construite înainte de 1970, 16% până în 1989 iar 2% după Revoluție.

Conform unei anchete realizată acum 2 ani de Banca Mondială, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, 1 din 6 şcoli nu are acces la o sursă autorizată de alimentare cu apă, 1 din 10 şcoli nu are sistem centralizat de încălzire iar 1 din 4 şcoli încă utilizează soba drept principală sursă de încălzire.

Şcoala „online” într-o ţară în care jumătate dintre şcoli nu au toalete funcționale

Conform unui studiu realizat anul acesta de IRES, 32% dintre copiii înscriși în învățământul preuniversitar nu au acces individual la un dispozitiv dedicat funcțional (laptop, tableta, desktop) pentru şcoala online. Iar cele 250,000 tablete promise de guvern nu știm dacă vor ajunge nici la începutul anului 2021.

În curând se împlinește un an de când copiii nu au avut acces la educație în forma sa originală. Ce se întâmplă acum cu şcoala online este o pseudo-educație după părerea tuturor părților implicate – părinți, copii, profesori, specialiști – absolut toți fiind nepregătiți pentru această schimbare bruscă. Cine sunt victimele? Copiii noștri.

Ce și-a propus guvernul în următorii 6 ani?

Să reabiliteze cca 2,500 şcoli și să construiască 180 grădinițe, 40 campusuri școlare și 30 cămine studențești investind cca 2,2 miliarde euro (bani europeni). Ca să nu vă sperie atâtea zerouri, simplificăm prin a spune că intenționează să cheltuiască în medie 0,5 milioane euro pentru modernizarea unei singure şcoli.

Ce reușește să facă pentru sistemul de învățământ un ONG care a coalizat 70 companii private?

Asociaţia BookLand reușește cu 0,5 milioane euro să renoveze și doteze 14 şcoli în mediul rural anul acesta (10 fiind finalizate deja). Avându-l ca model pe reformatorul învățământului romanesc, Spiru Haret – vizionarul care a construit 2,500 şcoli în 10 ani și care și-a dovedit respectul faţă de locuitorii din mediul rural făcându-le educația accesibilă -, fără să dispună de vreo linie de finanțare, doar coalizând în această inițiativă altruistă 70 companii, BookLand a mai inaugurat luna trecută încă 3 şcoli, pe lângă cele 7 finalizate în vară:

Giurgiu – 1 şcoală în satul Sadina Vrancea – 1 şcoală în comuna Gura Căliţei Mehedinţi – 1 şcoală în comuna Livezile

La Şcoala Primară nr. 2 din satul Sadina, jud. Giurgiu, s-a înlăturat parchetul vechi, s-a turnat şapă nouă și o pardoseală poliuretanică modernă, s-au zugrăvit toți pereții și s-au adus 100 băncuţe școlare și 4 catedre noi.

„Mulțumită acestor renovări a fost posibilă asigurarea tuturor condițiilor favorabile începutului de an şcolar la nivelul cerințelor actuale.” mărturisește directoarea şcolii, doamna Dobre Constantina.

La Şcoala Gimnazială din comuna Livezile, jud. Mehedinți, echipa Bilka Steel a contribuit cu absolut tot necesarul de materiale și servicii necesare refacerii integrale a acoperișului: achiziție cherestea, cutie transport materiale pe șantier, servicii manoperă, cazarea firmei prestatoare de servicii reparație și montaj și, evident, învelitorile de tablă. În plus, în şcoală s-au înlocuit ușile, corpurile de iluminat, s-au zugravit pereții, s-a reparat parchetul, s-au modernizat toaletele și s-au adus produse de curățenie și birotică pentru un an întreg.

„Odată cu venirea anotimpului rece și ploios am simțit din plin ajutorul necondiționat al Asociației BookLand și al firmei Bilka. Acum poate să plouă, am dat jos din pod toate gălețile care colectau apa ce se infiltra prin acoperiș. Și am continuat să schimbăm 2 uși care se mai țin într-o balama și nu se mai închid, să punem și parchet, să înlocuim și toalete și chiuvete și lămpi de iluminat. Adică să creăm condiții decente, să venim cu plăcere la şcoală atât noi, cât și copiii!” declară directoarea şcolii, doamna Sîrbulescu Viorica.

La Şcoala Primară Nicolae V. Bălan – Lacu lui Baban, comuna Gura Căliţei, jud. Vrancea, s-au înlocuit toate ușile și ferestrele, aducându-se mobilier şcolar și echipamente IT.

„Preocuparea pentru obținerea unor condiții normale de studiu pentru elevii de astăzi înseamnă zidirea unei temelii solide pentru elevii de mâine. Un proces instructiv-educativ de calitate presupune existenţa simultană a doi factori: resursa umană și resursa materială. Recunoaștem că la ultimul dintre aceștia suntem deficitari.” spune directoarea şcolii, doamna Toader Virginica.

O nouă provocare: cum să-i convingi pe părinți să învestească în sistemul educațional românesc?

Neexistând premise / antecedente legale pentru sponsorizarea directă a școlilor, părinții s-au obișnuit să doneze înspre cazuri medicale grave și biserică. Însă, cu siguranță, viitorul propriilor copii și educația acestora reprezintă o prioritate. Provocarea e să ajungi să-i informezi asupra acestei oportunități și să schimbi mentalități. Deloc ușor…

Asociația BookLand s-a gândit că aceste bariere pot fi depășite cu un mesaj concret și emoțional în același timp: cu susținerea doamnei Stela Enache care a susținut conceptul campaniei oferind gratuit drepturile de autor pentru melodia „Ani de Liceu” (compusă de soțul acesteia, Florin Bogardo), a reiterat povestea din filmul de acum 35 ani punctând situația deplorabilă din școlile românești din mediul rural (și nu numai). Urmare a colaborării frumoase dintre Asociația BookLand și Teatrul Elisabeta, la realizarea videoclipului a contribuit pro-bono regizorul Şerban Puiu: „Deşi sunt regizor de teatru, filmul <Ani de liceu> îmi trezește multe amintiri plăcute. Invitația venită de la Asociația BookLand m-a bucurat, făcându-mi plăcere să mă implic alături de echipă, părinți și copii în reiterarea poveştii inițiale, doar că într-o formă mult comprimată, respectiv 4 minute. Sperăm cu toții să vă placă ce a ieșit, să vă aducă aminte de anii copilăriei și să realizam că, dacă lasăm școlile să sucumbe sub presiunea timpului, copiii noștri vor suferi. Ar fi păcat, când împreună ne putem mobiliza. O ţară puternică și respectată începe de pe băncile şcolii!”

Prin această campanie de strângere fonduri, Asociația își propune nu numai să obțină 2 euro lunar de la părinți, ci și să schimbe obiceiul românilor de a dona preponderent pentru cazurile medicale. Dacă doar 3% dintre copii au probleme grave medicale, 97% sunt… uitați. Cu aproape 1 din 3 copii având părinții plecați la lucru în străinătate, este evidentă importanţa educației și mentoratului acestora. România este în continuare pe primul loc în Europa în ceea ce privește rata analfabetismului funcțional și social, 42% dintre elevi nefiind capabili să facă raționamente elementare. Astfel că întoarcerea copiilor la şcoală este impetuos necesară pentru continuarea procesului educațional și pentru a nu le răpi șansa la o viață decentă.

“A fost o mare provocare pentru noi ca pe durata acestui an pandemic să renovăm atâtea şcoli. Ne-a fost mult mai greu să facem rost de banii necesari în special pentru serviciile de manoperă. Dacă Turbomecanica nu și-ar fi asumat acoperirea integrală a acestui tip de cheltuieli pentru ultimele 3 şcoli, nu cred că am fi reușit să finalizam 14 instituții de învățământ anul acesta. Acum avem alături aproape 70 producători/importatori care ne-au pus toate materialele/echipamentele la dispoziție. Să vă mai spunem că anul viitor visăm la 20 şcoli renovate? Însă avem nevoie de tot ajutorul! Covid și-a lăsat grav amprenta în performanţele comerciale ale companiilor pe care ne bazam până acum, astfel că donațiile acestora s-au redus sau amânat pentru vremuri mai bune… De aceea venim în întâmpinarea tuturor românilor și îi rugăm să ne ofere sprijinul cu o donație recurentă de 2 euro. Într-un an, de exemplu, un părinte poate cumpăra o băncuţă școlară pentru un copil din mediul rural. În aceste vremuri care ne dezbină, este momentul să ne pese cu adevărat de copiii acestei ţări și să investim în viitor. Căci un copil educat are mult mai multe șanse să facă alegerile potrivite, să fie fericit și să realizeze ceea ce, poate, generația noastră nu a reușit…” – Mihaela Ianole – Coordonator Renovare Şcoli Asociaţia BookLand.

Toți cei care doresc să se implice în renovarea școlilor din mediul rural pot redirecționa impozitul pe profit sau venit, pot completa formularul 230 / declarația unică sau pot trimite prin sms textul CONSTRUIM la 8845, donând astfel 2 euro lunar.

https://www.book-land.ro/doneaza/