Florin Cîțu, propunerea PNL pentru funcția de premier. Iohannis este de acord!

Florin Cîțu a fost votat, în ședința de miercuri seară a conducerii PNL, ca propunere pentru postul de premier, a anunțat președintele liberalilor, Ludovic Orban.

„Am decis ca propunerea noastră de premier sa fie Florin Cițu.

Am stabilit partenerii posibili cu care negociem. Este vorba de USR-PLUS, UDMR. Vom purta discutii si cu grupul minorităților din Camera Deputaților. (…) Exista sansa formarii unei majoritati parlamentare.

De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere, condusa de presedintele partidului alaturi de prim-ministrul pe care l-am propus. (…)

Evident ca e nevoie de un sprijin in Parlament pentru Guvern, noi nu am avut majoritate parlamentară in perioada de guvernare, acum putem avea o majoritate largă. (…)”, a declarat miercuri seară Ludovic Orban, după ședința conducerii PNL.

„Vor urma pașii de negociere, începând de mâine (joi – n.red.). (…) O să existe și discuții legate de portofolii, dar in ceea ce mă priveste pe mine, eu sunt pentru a comunica doar in raport de deciziile luate”, a mai menționat președintele PNL după ce a fost întrebat dacă propunerea lui Florin Cîțu ca viitor premier a fost acceptată de USR-PLUS și UDMR.

Despre cum va arăta viitorul Executiv, câte minsitere va avea, Orban a spus că „discutia avuta in interiorul partidului este ca Guvernul sa fie cat mai suplu”.

Ludovic Orban a mai dezvăluit jurnaliștilor că și el, și președintele s-au gândit la același nume de premier. Întrebat dacă președintele Klaus Iohannis a acceptat această propunere, Orban a susținut că, la ideea lui Iohannis, și el, și șeful statului au scris separat, fără să vadă, propunerea de premier şi au scris acelaşi nume.

„Nu este întâmplătoare această nominalizare. Va urma o perioadă dificilă în care este nevoie de o bună administraţie. Este nevoie de credibilitate în faţa mediului de afaceri, a partenerilor externi. Dl Cîţu a purtat negocieri cu partenerii internaţionali şi a reuşit să menţină ratingul de ţară într-o perioadă foarte dificilă pentru România. (…) Dl Cîţu are în continuare multe soluţii”, a mai declarat Orban.

Votul dat pentru desemnarea lui Florin Cîțu drept premier din partea PNL în ședința Biroului Național nu a fost unanim, a anunțat Ludovic Orban. Singurul vot împotrivă a fost al lui Dan Motreanu, secretarul general al PNL.

La rândul său, Florin Cîțu, premierul desemnat de liberali, a reamintit că cea mai importantă în acest moment este formarea majorității parlamentare.

„Mulțumesc colegilor din PNL pentru încredere! Pentru mine este o onoare această nominalizare. Obiectivul principal este să formăm această majoritate parlamentară pentru a avea un guvern cât mai repede”, a declarat și Florin Cîțu, miercuri seară.

Liderii PNL au mai votat în ședință ca negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare să fie purtate de o echipă condusă de Ludovic Orban, negocierile să fie făcute exclusiv cu USR PLUS și UDMR, să fie excluse negocierile cu PSD și AUR.