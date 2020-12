Remedierea problemei lipsei apei calde și a căldurii din Capitală, prioritatea lui Nicușor Dan. Primarul general: “O pompă de la CET Sud a crăpat în noaptea de vineri spre sâmbătă”!

De 30 de ani primarii generali și partidele care i-au susținut și-au bătut joc de bucureșteni. După dezastrul administrației Firea-PSD, Nicușor Dan încearcă să salveze ce se poate. În context, noul primar general a ales varianta de a spune bucureștenilor, răspicat, adevărul și de a încerca să ofere soluțiile pliate pentru rezolvarea unor situații alarmante.

Concret, primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, spune că problema căldurii din Capitală nu se va rezolva în această iarnă. Primarul Nicuşor Dan a dat explicaţii pe larg vineri în privința faptului că zeci de mii de bucureşteni au tremurat zile întregi în apartamente din cauza unei avarii. Cele mai afectate au fost sectoarele 2 şi 3, însă lucrurile nu stau bine nici în alte zone.

“O pompă de la CET Sud a crăpat în noaptea de vineri spre sâmbătă”, a explicat primarul general Nicuşor Dan. El a precizat că pompa era din anii ’60 şi nu a putut fi modernizată deoarece ELCEN nu a putut lua bani europeni pentru că era în insolvenţă.

Pompa a fost reparată, a precizat Nicuşor Dan, dar există o inerţie a sistemului. La începutul săptămânii viitoare se va ajunge la o normalizare, a afirmat edilul.

Nicuşor Dan a susţinut vineri o conferinţă de presă, alături de ministrul Economiei Virgil Popescu, după o şedinţă cu guvernul, în care s-a discutat problema energiei termice în Bucureşti, şi a declarat că în această iarnă nu se vor putea face lucrări de anvergură, pentru că ar trebui să decupleze foarte multe blocuri pentru o perioadă de până la două săptămâni.

„Bucurestenii trebuie sa stie ca totul pleaca de la reteaua primara din Buc. Acum 4 ani de zile pierderile erau de 800 de tone pe ora, iar dupa 4 ani de mandat Firea a ajuns la 2500 de tone pe ora.

La asta au dus patru ani de nepasare. A fost o avarie a centralei sud a ELCEN, o pompa a fost supra-turata si de acolo a pornit aceata lipsa de energie. A fost reparata, este in curs de incarcare, apa a ajuns la 75 de grade in acest moment, iar pana luni totul va reveni la normal la CET Sud.

Va trebui sa marim capacitatea de productie, ELCEN a gasit in piata capacitati suplimentare, este un efort urias pe care il fac pentru a asigura confortul termic al bucurestenilor.

Ne cerem scuze bucurestenilor, dar trebuie sa ne pregatim pentru iarna, pentru ca ne asteapta o iarna grea, momentan inca e cald.

Vom porni investita la fostul CET Titan pentru a echilibra distributia la nivelul Bucurestiului. Dar nu se pot face peste noapte.”, a spus Virgil Popescu, ministrul Economiei.

„Dupa cum stiti, Bucurestiul avea 300 de milioane de euro, bani europeni, disponibili din 2016. Conditia era sa esaloneze cu ELCEN si avea toata disponibilitatea. Nu s-a intamplat, prin urmare a intrat si ELCEN in insolventa si nu a putut lua bani europeni pentru a se moderniza.

Am discutat cu premierul planul pe termen lung pentru modernizarea retelei prin atragerea celor 300 de milioane bani europeni, plus inca 200 de kilioane de euro, in total 500 de milioane, care ajung pentru o treime din retea.

Singurul indicator la care ne uitam este cata apa introducem suplimentar in retea. ELCEN a tot tras semnale de alarma asupra degradarii accelerate a retelei. Se poate face inlocuire de avarie pe retea, care sunt obligatorii, pentru ca apar gauri mari, insa pe total ele nu rezolva decat pe termen scurt, pentru ca presiunea e aceeasi si va crapa in alta parte.

Sa inlocuiesti 100 de metri de conducta inseamna sa decuplezi 10 blocuri pentru doua saptamani, ceea ce nu se poate face iarna, de aceea trebuiau facute lucrarile asta vara.

A crapat o pompa din anii 60, pentru ca ELCEN nu a avut bani, pentru ca era in insolventa, pentru ca Primaria nu i-a dat bani. Nu se poate mari presiunea foarte repede, pentru ca reteaua risca sa crape, trebuie crescuta gradual.

La CET Grozavesti a fost o intarziere care va dura doua-trei zile, deci la inceputul saptamanii viitoare va fi pusa in functiune si aceasta.