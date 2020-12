Iohannis felicită PSD pentru victoria la parlamentare. Varianta lui Ciolacu: guvern de uniune națională!

Marcel Ciolacu a declarat, luni, după consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, că România nu îşi permite „o majoritate parlamentară fragilă, iar „un Guvern de uniune naţională e cea mai bună soluţie”.

Marcel Ciolacu a făcut primele declaraţii după consultările de la Palatul Cotroceni.

„Preşedintele României a recunoscut faptul şi ne-a felicitat că am câştigat aceste alegeri. Acesta a spus că propunerea PSD în persoana domnul Rafila e o propunere onorabilă. A menţiona faptul că acele negocieri ridicole de la Vila Lac 1 nu au ce căuta într-o democraţie reală şi vom aştepta rezultatul negocierilor.

Am insistat că România trece printr-o perioadă importantă. Nu ne permitem o majoritate parlamentară fragilă, iar un guvern de uniune naţională e cea mai bună soluţie. Partidul care a câştigat alegerile trebuie să desemneze premierul.

Eu am făcut propunerea să avem un guvern de uniune naţională, inclusiv PNL. Cu menţiunea, că PSD, care a câştigat alegerile, va face propunerea de premier, în persoana domnului Rafila. A luat act de această decizie.

Am avut mai multe discuţii, dacă respectăm spiritul Constituţiei, vedem decizia Preşedintelui. De aceea sunt cele 10 zile constituţionale. PNL a pierdut alegere şi acum creionează o guvernare în care să se salveze pe ei înşişi. Am avut o discuţie cu un coleg ca să spun cum funcţionează Parlamentul. Cu cei de la AUR am avut o discuţie. Nu am avut discuţii de creearea unei majorităţi.

E exclus ca PSD să voteze un guvern minoritar PNL. Altceva e când vorbim de un guvern de uniune naţională. Asta îşi doreşete toată lumea şi ne putem la modul în care a votat toată lumea”, a declarat Marcel Ciolacu.